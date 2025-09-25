UBS: Η Ρυθμιστική Αρχή της Ελβετίας ζητά «μεγαλύτερη ευελιξία» στο πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων

Η UBS έχει σημειώσει πρόοδο στα σχέδια προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών σεναρίων εκκαθάρισης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, ανέφερε την Πέμπτη η ελβετική ρυθμιστική αρχή.

Σε έκθεση σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών, η Finma δήλωσε ότι ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός έχει καταρτίσει εφαρμόσιμα σχέδια αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης.

Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για τη σταθεροποίηση οξέων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στο σχέδιο εξυγίανσης στο μέλλον και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί εφαρμόσιμος επί του παρόντος», ανέφερε η Finma σε δήλωσή της.

Η χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή πρόσθεσε ότι θα απαιτηθούν νομοθετικές αλλαγές για τη δημιουργία του επιπλέον περιθωρίου ελιγμών που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε άρθρο της προ ημερών η New York Post ανέφερε πως η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της μεταφοράς της έδρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως αντίδραση στις αυστηρές οδηγίες της ελβετικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Πρόκειται για μια κίνηση που πραγματικά θυμίζει στρατηγική παρτίδα στο σκάκι. Η Ζυρίχη απειλεί να επιβάλει «τιμωρητικές» κεφαλαιακές ρυθμίσεις, και η UBS απαντά με το όπλο της απειλής της εξόδου από τη χώρα, κοιτάζοντας προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η UBS διαπραγματεύεται την μετανάστευση της στις ΗΠΑ με την ελβετική κυβέρνηση, ζητώντας μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ωστόσο προς το παρόν η κυβέρνηση παραμένει ανένδοτη, με αποτέλεσμα την παράταση της αβεβαιότητας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ελβετία πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην απαιτούμενη τραπεζική ασφάλεια και στην ανταγωνιστικότητα.