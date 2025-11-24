Ο Ανάλγητος 

Ψυχραιμία σύντροφοι! Η Ζαχάροβα μας απειλεί, όχι ο Χρουστσόφ. Ετούτοι εδώ είναι πρώην πράκτορες της KGB. Δεν είναι «σύντροφοι» στο Κίνημα! Ο τότε αληθινός σύντροφος Νικήτα (Νικήτα, Νικήτας είναι ο άλλος ο δικός μας) απείλησε το 1961 να βομβαρδίσει την Ακρόπολη. Η Μαρία (η Ζαχάροβα, όχι άλλη) απειλεί να μας απαντήσουν καταλλήλως για τη συνεργασία με την Ουκρανία. Εντάξει ο Χρουστσόφ θα το έκανε για το παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης; Η Ζαχάροβα γιατί χάνουν τα λεφτά του αερίου. Κάποιοι δικοί μας, άραγε, γιατί σκούζουν; Κομμουνίστρια δεν είναι η Μαρία, αέριο δεν πουλάνε; Τι χάνουν;

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στο Μαξίμου για υβριδικές ρωσικές επιθέσεις στο δρόμο για τις εκλογές. Περιμένουν δημιουργία κλίματος μέσω ψεύτικων λογαριασμών στο διαδίκτυο και εκστρατεία μίσους στα social media. Κάτι ανάλογο με τα Τέμπη, δηλαδή. Αν κρίνουμε από τον βαθμό ετοιμότητας των μυστικών μας υπηρεσιών, όπως αυτή «δοκιμάστηκε» στους δεκάδες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμός από το εξωτερικό, τους οποίους και πήραν «είδηση» όταν ήταν πλέον αργά, όταν η ζημιά είχε ήδη γίνει, τότε οι ορδές του ξανθού γένους αναμένεται να κάνουν περίπατο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί και ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης που έχουν συγχρονιστεί με την Μόσχα. Πλήρης ταύτιση. Τι να συζητάμε. Πριν δεκαπέντε χρόνια η πιο «καυτή προφητεία» ήταν ότι ο Βλαδίμηρος θα μας έδινε δώρο την Πόλη και ότι κάποιος δικός μας θα πήγαινε στην Αγιά Σοφιά καβάλα σε λευκό άλογο. Για τέτοιο έξυπνο λαό μιλάμε. Για τον εξυπνότερο του κόσμου. Τουλάχιστον. Αν όχι του Γαλαξία...

Οι αρμόδιες αρχές (Κυβερνοασφάλειας) και οι σχετικές υπηρεσίες έχουν ειδοποιηθεί να είναι alert. Αυτό με τρομάζει περισσότερο. Ακόμη και από την Ζαχάροβα!

Οι Ρώσοι τα έχουν πάρει με την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και όχι τόσο για την αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Βλέπουν την Ελλάδα ως απειλή για το ρωσικό αέριο καθώς οι ΗΠΑ βάζουν σε άμεση εφαρμογή τον σχεδιασμό για LNG από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θα χάσουν χρήματα. Οπότε είναι απολύτως δικαιολογημένοι να είναι έξαλλοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι τι χάνουν οι εγχώριοι «παράγοντες» που ταυτίζονται πλήρως με τη γραμμή της Μόσχας. Για να φωνάζουν τόσο πολύ θα πρέπει κάπου να χάνουν κι αυτοί. Δεν μπορεί...

Σε αυτό το φόντο η Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον κύριο Τάκη. Ο οποίος στοχεύει έως τις 26 Νοεμβρίου να φέρει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για να διευρυνθεί το πεδίο δραστηριότητας της Onex, προκειμένου να γίνει αμυντικό, εμπορικό και ενεργειακό hub στην Ελευσίνα. Η παραχώρηση των 400 στρεμμάτων για τις λιμενικές εργασίες θα γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η Onex θα κατέβει για τη διαχείριση του λιμένα, ενώ μαθαίνω πως στο σχήμα θα συμμετέχει και η Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων, DFC.



Για τρίτο παίκτη δεν ξέρω, αλλά δεν το αποκλείω. Και να ξέρω δεν το μαρτυράω. Δεν είμαι εγώ ο μαρτυριάρης.

Η μάχη των λιμανιών θα μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη με κατασκευή logistics hub δίπλα από τον ΟΛΘ. Ένα παρόμοιο story δηλαδή, το οποίο όμως θα αφορά κυρίως προϊόντα. Καθώς η Αλεξανδρούπολη είναι δίπλα…



Αν κι εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Μετά την ΚΑΕ και η ΠΑΕ. Όπως έχουμε ξαναπεί, η Πόλη αλλάζει αφεντικό. Για το λιμάνι δεν ξέρω. Τρία καρπούζια σε μια μασχάλη είναι πολλά.

Ο Ανάλγητος