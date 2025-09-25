Στην εκπόνηση μελέτης και έρευνας, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Η έρευνα, όπως εξηγεί στα Μακεδονικά Νέα η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, θα αξιοποιήσει τα δεδομένα από δράσεις που ήδη υλοποιούνται, καθώς και τα ευρήματα που θα προκύψουν από την καταγραφή της έκτασης και των χαρακτηριστικών του φαινομένου, με στόχο τον εντοπισμό νέων, αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης του δημογραφικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

