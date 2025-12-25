Χριστούγεννα ’70 – ’80 με τον «Αμερικάνο»

Οι έφηβοι της μεταπολίτευσης έχουν συνδέσει την εξοικείωση τους με την pop και rock μουσική, με δυο ιερά τέρατα της μουσικής ραδιοφωνικής παραγωγής. Ο πρώτος ήταν ο μουσικός παραγωγός Γιάννης Πετρίδης, με τις μουσικές εκπομπές του, στην θρυλική ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας), «Music Box» και «Από τις 4 στις 5». Και ο δεύτερος ήταν ο Casey Kasem με την εκπομπή του «American Top 40», που μετέδιδε ο ραδιοφωνικός σταθμός της αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό (AFN Athens) στους 1584 ΑΜ.

Και εάν ο Γιάννης Πετρίδης ήταν η αιτία που στηνόμασταν στην ουρά του «Pop Eleven» στο Κολωνάκι για να αγοράσουμε τους δίσκους των συγκροτημάτων που μας παρουσίαζε, το πρόγραμμα του AFN Athens και ο Casey Kasem αποτελούσαν το βασικό παράθυρο της ελληνικής νεολαίας στην αμερικάνικη ροκ σκηνή και στον αμερικάνικο και δυτικό τρόπο ζωής που ήταν άγνωστος για τους περισσότερους. Αφού τόσο το περίκλειστο καθεστώς της δικτατορίας των συνταγματαρχών, όσο και το έντονο κλίμα διάχυτου αντιαμερικανισμού στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν επέτρεπαν την εύκολη πρόσβαση στις «ξένες» μουσικές.

Έτσι θυμάμαι, το ηχητικό συγκρότημα της Telefunken που είχαμε στο σπίτι, να συντονίζεται το βράδυ στα βραχέα κύματα και στις συχνότητες που εξέπεμπε η Deutsche Welle, μέσω της οποίας οι γονείς μου ενημερώνονταν για την πολιτική κατάσταση της χώρας και από το πρωί μέχρι το απόγευμα να είναι στραμμένη η βελόνα στις εκπομπές του «Αμερικάνου», όπως αποκαλούσαμε τον ραδιοφωνικό σταθμό της αμερικανικής βάσης.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων όταν δεν είχαμε σχολείο, το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της αμερικανικής βάσης του Ελληνικού, μας μετέφερε αυτούσια την αμερικανική εορταστική ατμόσφαιρα, η οποία τότε διέφερε ριζικά, από τα δεδομένα και το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της εγχώριας κρατικής ραδιοφωνίας. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, ο εορτασμός των Χριστουγέννων δεν ήταν τόσο δημοφιλής όσο ο εορτασμός του Πάσχα. Με την ελληνική κοινωνία να είναι δεμένη περισσότερο με τη θλίψη του Πάσχα, παρά με την χαρά των Χριστουγέννων.

Θυμάμαι τον «Αμερικάνο» να μεταδίδει το μουσικό πρόγραμμα «25 Days of Christmas», που αποτελούσε μια παράδοση δεκαετιών για τους αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι από τις αρχές Δεκεμβρίου, η ροή του προγράμματος εμπλουτιζόταν με αμερικανικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως του Bing Crosby, του Frank Sinatra, του Nat King Cole, του Elvis Presley, της Philadelphia Orchestra της Boston Pops Orchestra, της Mormon Tabernacle Choir, τα περισσότερα εκ τω οποίων ήταν άγνωστα στο ευρύ ελληνικό κοινό.

Τις ίδιες ημέρες ο Casey Kasem προετοίμαζε ειδικές εορταστικές εκπομπές. Οπότε εκτός από το κλασσικό «American Top 40» με τις μεγαλύτερες επιτυχίες (hits), ακούγαμε και μια μουσική αναδρομή στα κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο «White Christmas» του Bing Crosby και Danny Kaye, στο «The Christmas Song» του Nat King Cole, στο «Have Yourself a Merry Little Christmas», στο «Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!» του Dean Martin, στο «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee και στο «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms. Αλλά και σε πιο σύγχρονα τραγούδια όπως ήταν το «Happy Xmas / War is Over» του John Lennon, το «Santa Claus is comin’ to Town» με τον Bruce Springsteen και το «Please come Home for Christmas» των Eagles.

Μέσω του «Αμερικάνου» είχαμε γνωρίσει και τις λεγόμενες τότε «μαύρες» μουσικές, όπως τους «The Temptations» της Motown Records, τους «Jackson 5», τον Otis Redding και άλλους με τις δικές τους soul ή rock n’ roll χριστουγεννιάτικες επιτυχίες τους.

Παράλληλα ο ραδιοφωνικός σταθμός της αμερικανικής βάσης, μετάδιδε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ραδιοφωνικές θεατρικές εκπομπές και κλασσικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες, όπως το «A Christmas Carol» (Η θρυλική ιστορία του Ebenezer Scrooge) του Charles Dickens, τα «Bob Hope Christmas Specials», καθώς και το «Jack Benny Program». Οπότε ήταν μια χρυσή ευκαιρία – σύμφωνα με τους γονείς μας - να εξοικειωθούμε ακόμα περισσότερο με την αγγλική γλώσσα. Και δεν είχαν άδικο σε αυτό. Η πιο καλή επαφή μας με τα αγγλικά, γινόταν μέσω των στίχων των τραγουδιών και των φωνών διάσημων Αμερικανών ηθοποιών.

Με αυτές τις νότες από το παρελθόν, ας ευχηθούμε Χρόνια Πολλά με όμορφες μουσικές!