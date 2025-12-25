Εισηγμένες: Το ισχυρό εννεάμηνο και το υποσχόμενο φινάλε του 2025

Οι 44 εταιρίες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα εννεαμήνου παρουσίασαν μια άκρως ικανοποιητική –και ταυτόχρονα ενθαρρυντική για τη συνέχεια– εικόνα των επιχειρηματικών επιδόσεων κατά τα τρία τέταρτα της φετινής χρήσης. Η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 19,1%, φτάνοντας τα 7,3 δισ. ευρώ, όταν στο σύνολο των εταιριών το εξάμηνο είχε δείξει οριακή μείωση της τάξης του 0,7%.

Η βελτίωση στην τελική γραμμή συνοδεύτηκε από σαφή ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με άνοδο 13,1%, έπειτα από ένα μάλλον «άνευρο» πρώτο εξάμηνο όπου η αύξηση περιορίστηκε στο 1,7%. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες 44 εταιρίες αντιπροσωπεύουν κεφαλαιοποίηση 99,7 δισ. ευρώ από τα συνολικά 145 δισ. ευρώ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το δείγμα συνιστά μια ιδιαίτερα αξιόπιστη ένδειξη για τις τάσεις που διαμορφώνονται στο δεύτερο μισό του 2025.

Η μεγαλύτερη μεταβολή προέρχεται από τις εταιρίες διύλισης. Το περσινό τρίτο τρίμηνο με ζημιές 363,5 εκατ. ευρώ μετατράπηκε φέτος σε κέρδη 434,7 εκατ. ευρώ – μια θεαματική διαφορά σχεδόν 800 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η τελική γραμμή είχε επιβαρυνθεί από την έκτακτη εισφορά λόγω υπερκερδών προηγούμενων τριμήνων, ενώ φέτος καταγράφηκε εντυπωσιακή βελτίωση στα περιθώρια διύλισης. Το αποτέλεσμα ήταν τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη του γ’ τριμήνου να εκτιναχθούν από τα 220 εκατ. ευρώ στα 693,5 εκατ. ευρώ. Τα θετικά νέα συνεχίζονται και για το δ’ τρίμηνο, καθώς οι εταιρίες του κλάδου εξακολουθούν να επωφελούνται από υψηλά περιθώρια. Ειδικά η Motor Oil έχει πλέον σε πλήρη λειτουργία τις δύο βασικές μονάδες διύλισης, εμφανίζοντας αυξημένη δυναμικότητα σε σχέση με την περίοδο πριν το ατύχημα.

Παρά ταύτα, η επίτευξη ενός νέου ιστορικού ρεκόρ κερδοφορίας που θα υπερβεί την επίδοση του 2024 των 11,48 δισ. ευρώ δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Πέρυσι, η τελική εικόνα είχε ενισχυθεί σημαντικά στο δ’ τρίμηνο από την πώληση της Τέρνα Ενεργειακή, που πρόσθεσε 719 εκατ. ευρώ στο σύνολο των κερδών. Φέτος, τα δύο διυλιστήρια εκτιμάται ότι θα καλύψουν περισσότερο από το ήμισυ αυτής της διαφοράς, ενώ σημαντικές θετικές μη οργανικές συνεισφορές αναμένονται και από τις Lamda Development και Viohalco.

Οι ενδείξεις από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο παραμένουν θετικές σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όπως και από τις προσθήκες νέας δυναμικότητας στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, οι τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν βελτιωμένη οργανική κερδοφορία στο δ’ τρίμηνο, χάρη στην ωρίμανση των νέων χορηγήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Με βάση αυτές τις τάσεις, οι προβολές συγκλίνουν σε καθαρή κερδοφορία περίπου 11,8 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Δεδομένου ότι πέρυσι, από τα 11,5 δισ. ευρώ κερδών, διανεμήθηκαν μερίσματα ύψους 5,3 δισ. ευρώ, οι φετινές χρηματικές διανομές αναμένεται να κινηθούν σε παρόμοια επίπεδα. Ο λόγος που τα μερίσματα ενδέχεται να μη συμβαδίσουν πλήρως με το νέο ρεκόρ κερδοφορίας σχετίζεται με τις αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου και τις ειδικές διανομές που καταγράφηκαν (Τιτάν, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ κ.ά.), οι οποίες δεν έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Η υπέρβαση του περυσινού πήχη της κερδοφορίας –εφόσον τελικώς επιβεβαιωθεί– αναμένεται να συμπέσει με την είσοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, διατηρώντας και ενδεχομένως ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής αγοράς απέναντι σε ένα νέο, διευρυμένο επενδυτικό κοινό. Το ουσιαστικό κέρδος, ωστόσο, είναι ότι τα μεγέθη των επενδυτικών πλάνων «βγαίνουν», οι τάσεις επιβεβαιώνονται στην πράξη και το 2025 δείχνει ξεκάθαρα πως δεν αποτελεί προϊόν τύχης ή συγκυριακών, ειδικών συναλλαγών. Αντίθετα, πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς — μια παράμετρο που η θεσμική επενδυτική κοινότητα αναγνωρίζει και αποτιμά αναλόγως.

Η εικόνα των κερδών του εννεαμήνου