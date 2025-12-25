Γκολ ο Κυριάκος, σέντρα οι άλλοι

Τώρα χρονιάρα μέρα, μη μου ρωτάτε ποιοι είναι οι «άλλοι»! Αφήνω στη φαντασία της αυτό το έργο. Πάντως, μπορώ να δώσω ένα γενικό περίγραμμα. Από αυτούς που κατηγορούν την κυβέρνηση για φοβικότητα απέναντι στην Τουρκία ως αυτούς που επιδιώκουν να τα βρούμε μαζί της πάση θυσία. Και από τους φριπαλεστάιν ως τους φαν του ξανθού γένους, αργυρώνητους ή απλώς ανόητους. Όλοι αυτοί λοιπόν, διαρκώς κάνουν σέντρα διότι ο Κούλης τους βάζει συνεχώς γκολ.

Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, καθώς όλα τα γκολ είναι «δουλεμένα στην προπόνηση», όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Καρπός σκληρών προσπαθειών πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν βάσει σχεδίων, τα οποία ήθελαν τον χρόνο τους για να ωριμάσουν και να αποτελέσουν πολιτικά γεγονότα.

Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Ελλάδα πριν από έναν περίπου μήνα και η εξειδίκευσή τους η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μαζί με την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, έστειλε αδιάβαστους όλους αυτούς που μηρύκαζαν το παραμύθι της διεθνούς απομόνωσης της πατρίδας μας. Δεν είναι μόνον οι καθ΄έξιν κλαψιάρηδες και οι μεμψίμοιροι, είναι και οι σχολιαστές και οι δημοσιογράφοι που απλώς εκτελούν συμβόλαια. Φυσικά υπάρχουν και οι ανόητοι. Κλινικά αθεράπευτοι, ακόμα αναπολούν την…ισχυρή Ελλάδα του 2004 - 2009!

Την σκυτάλη να κάνουν σέντρα παίρνουν οι τουρκοφάγοι. Αίφνης διαπιστώνουν πως η Ελλάδα τα παίρνει όλα και η Τουρκία παίρνει…δεν μου επιτρέπεται να γράψω αυτό που είπε γνωστός Τούρκος σχολιαστής. Δεν θέλω να μιλήσω για μεγάλες νίκες και άλλες θριαμβολογικές προσεγγίσεις, όμως τα όσα έχει καταφέρει η πατρίδα μας στον τομέα των εξοπλισμών και της αμυντικής βιομηχανίας δεν έχουν γίνει σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Θα ήθελα πολιτικοί ηγέτες που είχαν κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση για ενδοτισμό, να έκαναν ανοικτά την αυτοκριτική τους. Η νέα φρεγάτα μαζί με την αεροπορική μας ισχύ, αλλάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και όχι μόνο.

Θεαματικό γκολ δέχθηκαν και οι φριπαλεστάιν και οι πασιφιστές, ανιδιοτελείς και αμειβόμενοι. Προχθές στην Ιερουσαλήμ έγιναν πράματα και θάματα, τα οποία οσονούπω θα τα δούμε στην πράξη. De facto η συνεργασία με το Ισραήλ έχει αναβαθμιστεί σε συμμαχία, κάτι που το αντιλήφθηκε ο Ερντογάν και όλες οι ελίτ της Τουρκίας και για αυτό εξοργίστηκαν. Για πρώτη φορά - το τονίζω - για πρώτη φορά η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας, καθώς διαμορφώνονται γεγονότα, άλλα ερήμην της και άλλα εις βάρος της. Έργο στο οποίο συνέβαλε σημαντικά και η ελληνική κυβέρνηση. Είναι αυτό που αποκαλούμε η σωστή πλευρά της Ιστορίας, κάτι που πονά όλο το σύστημα, πολιτικό και μιντιακό, της ρωσόφιλης Δεξιάς και Αριστεράς. Και για αυτό όλο αυτό το σύστημα βρίσκεται σε ένα διαρκές παραλήρημα.

Παλιότερα, στην εποχή της αθωότητας της ποδοσφαιρικής εξέδρας, λέγαμε στους αντιπάλους όταν τους σαρώναμε μέσα στο γήπεδο πως «σας πήραμε και τα σώβρακα». Επειδή δεν θέλω τέτοια μέρα να φανώ έτι περαιτέρω δυσάρεστος προς ήδη πονεμένες ψυχούλες, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα είτε βρίσκεστε στην πλευρά αυτών που βάζουν τα γκολ είτε στην πλευρά αυτών που τα τρώνε.