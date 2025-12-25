Πόσο αυξάνονται τα καθαρά εισοδήματα από τον Ιανουάριο

Από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην πράξη οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, οδηγώντας σε αυξημένα καθαρά ποσά για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε κρίσιμα εισοδηματικά κλιμάκια περιορίζει τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατείται κάθε μήνα, με αποτέλεσμα περισσότερα χρήματα να καταλήγουν άμεσα στην τσέπη των φορολογουμένων.

Το όφελος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Μεγάλοι κερδισμένοι αναδεικνύονται οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών, ενώ μικρότερες, αλλά υπαρκτές αυξήσεις θα δουν και άγαμοι ή ζευγάρια χωρίς τέκνα. Οι πιο ουσιαστικές αλλαγές αφορούν εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ, όπου οι συντελεστές μειώνονται αισθητά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Στην πράξη, στο εισοδηματικό κλιμάκιο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος πέφτει στο 18% για φορολογούμενους με ένα παιδί, στο 16% για όσους έχουν δύο παιδιά, στο 9% για τρία παιδιά, ενώ μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα. Αντίστοιχες μειώσεις εφαρμόζονται και στο επόμενο κλιμάκιο των 20.000 έως 30.000 ευρώ, με προοδευτική ελάφρυνση όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών.

Με βάση τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, ένας άγαμος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 200 ευρώ. Για φορολογούμενο με ένα παιδί το όφελος ανεβαίνει στα 400 ευρώ τον χρόνο, ενώ με δύο παιδιά ξεπερνά τα 600 ευρώ. Σε υψηλότερα εισοδήματα, ακόμη και χωρίς παιδιά, η ετήσια ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίζονται οι οικογένειες με τρία και τέσσερα παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε σύζυγος σε οικογένεια με τρία παιδιά κερδίζει ετησίως ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μηνιαίο μισθό, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά το όφελος μπορεί να φτάσει έως και δύο μισθούς ανά εργαζόμενο γονέα. Σε νοικοκυριά όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, το συνολικό ετήσιο όφελος μπορεί να αγγίξει τους τέσσερις μηνιαίους μισθούς.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος 31 ετών με ένα παιδί και φορολογητέο εισόδημα 25.000 ευρώ θα δει τον καθαρό μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περίπου 50 ευρώ, φτάνοντας σε ετήσιο όφελος κοντά στα 600 ευρώ. Στέλεχος διοίκησης 45 ετών με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση περίπου 350 ευρώ, με συνολικό όφελος άνω των 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα, εργαζόμενοι με δύο ή τρία παιδιά και εισοδήματα γύρω στις 30.000 ευρώ θα δουν καθαρές αυξήσεις από 100 έως 175 ευρώ τον μήνα.

Ξεχωριστό καθεστώς εφαρμόζεται πλέον για τους νέους έως 30 ετών, οι οποίοι αποκτούν ευνοϊκότερη φορολόγηση. Όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών ο συντελεστής στο κλιμάκιο 10.000 – 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9% από 22%.

Οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε θεαματικές αυξήσεις καθαρών αποδοχών. Ένας εργαζόμενος 23 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα δει τον καθαρό μισθό του να αυξάνεται κατά περίπου 100 ευρώ τον μήνα. Νέος 25 ετών με ένα παιδί και εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει μηνιαίο όφελος σχεδόν 200 ευρώ, ενώ εργαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό ή σε τεχνικά επαγγέλματα κάτω των 30 ετών μπορούν να δουν ετήσια αύξηση εισοδήματος από 1.300 έως και πάνω από 3.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών τους.

Όσοι θέλουν να υπολογίσουν με ακρίβεια το προσωπικό τους όφελος μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισάγοντας τα στοιχεία του εισοδήματός τους, την ηλικία και τον αριθμό των τέκνων.

Σε κάθε περίπτωση, από την Πρωτοχρονιά και μετά, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα αποτυπώνεται άμεσα στους μισθούς και στις συντάξεις, με πιο έντονο αποτύπωμα στα νοικοκυριά με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους.