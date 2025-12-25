Νέα χρονιά με ρεκόρ για χρυσό, ασήμι και χαλκό

Η αναβάθμιση των προβλέψεων για τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων αποτέλεσε το βασικό χαρακτηριστικό των αγορών το 2025. Ο χρυσός έγραψε διαδοχικά ιστορικά υψηλά πάνω από τα 4.500 δολάρια, ενώ το ασήμι έφτασε σε επίπεδα που είχε να δει για πάνω από 40 χρόνια, πριν εκτιναχθεί προς ακόμη υψηλότερες κορυφές προς τα 70 δολάρια.

Όμως πόσο εύκολο είναι να επαναληφθεί μία τόσο ιστορική χρονιά;

Σήμερα, με τη Fed να ετοιμάζεται για νέες μειώσεις επιτοκίων, τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό με στόχο τη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων και τα δομικά προβλήματα προσφοράς στα βιομηχανικά μέταλλα να παραμένουν, οι προβλέψεις των αναλυτών στέλνουν τον χρυσό πάνω από τα 5.000 δολάρια, το ασήμι πάνω από τα 70 δολάρια, ενώ παρόμοιο μοτίβο ισσχύει και για τον χαλκό, με εκτιμήσεις για άνοδο ακόμα και στα 15.000 δολάρια.

Χρυσός

Ο χρυσός δικαιολογημένα αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο από τα δημοφιλή assets για το 2025. Ήταν τέτοια η επενδυτική μανία για χρυσό που οι αναλυτές σχεδόν αναγκάστηκαν να κάνουν προβλέψεις για «τρελές» τιμές στο εγγύς μέλλον, πάνω από τα 5.000 ή ακόμα υψηλότερα στα 6.000 δολάρια.

Όπως σημειώνει η JPMorgan, οι προοπτικές είναι καλές τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή από τις κεντρικές τράπεζες και τα ETFs, στους 585 τόνους κατά μέσο όρο, ανά τρίμηνο το 2026. Ο οίκος τοποθετεί τον χρυσό στα 5.000 δολάρια στο δ’ τρίμηνο του 2026, με το επίπεδο των 6.000 δολαρίων να είναι εφικτό πιο μακροπρόθεσμα. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών θα συνεχιστεί και η τιμή του χρυσού θα ευνοηθεί και από τις μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών οίκων και το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα δούμε νέες επί τα βελτίω αναθεωρήσεις των προβλέψεων. Το πόσο ψηλά θα φτάσει ο χρυσός θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας στο γεωπολιτικό, αλλά και από τις μειώσεις επιτοκίων της Fed. Αν, για παράδειγμα, ο αντικαταστάτης του Τζερόμ Πάουελ προχωρήσει σε πιο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από αυτή που έχουν προεξοφλήσει οι αγορές (2-3 μειώσεις το 2026), ο χρυσός θα ευνοηθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το ράλι να διακοπεί ή και να αντιστραφεί.

Ασήμι

Με κέρδη άνω του 130% το ασήμι κέρδισε τις εντυπώσεις και την ουσία μέσα στο έτος που πέρασε, ισοφαρίζοντας στα μέσα Οκτωβρίου τα υψηλά του Ιανουαρίου του 1980, αλλά…

εξερράγη στη συνέχεια προς το επίπεδο των 70 δολαρίων. Το δομικό έλλειμμα στην πλευρά της προσφοράς και η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την ευρύτερη επενδυτική μανία για πολύτιμα μέταλλα, συνέβαλαν στο εκκωφαντικό ράλι.

Η χρησιμότητά του σε τομείς που βρίσκονται σε μεγάλη άνθηση, όπως της ενεργειακής μετάβασης, των ηλεκτρικών οχημάτων, των data centers και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, υπόσχεται συνέχιση της ανοδικής τάσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη έρευνα το 50% των ερασιτεχνών επενδυτών προβλέπει ότι το ασήμι θα παραμείνει το δημοφιλέστερο μέταλλο και το 2026, επαναλαμβάνοντας ενδεχομένως μία χρονιά-ρεκόρ.

Αν και είναι δύσκολο να επαναληφθούν τα κέρδη άνω του 130% που κατέγραψε το ασήμι το 2025, ο ορίζοντας είναι καθαρός με ορισμένες πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις για συσσώρευση. Το 2026 ίσως αποδειχθεί ένα πιο «ήρεμο» έτος για ένα μέταλλο που θεωρείται και πολύτιμο και βιομηχανικό, με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής σε ένα δεδομένα ανοδικό μακροπρόθεσμο μονοπάτι.

Χαλκός

Με τους αναλυτές να είναι πεπεισμένοι ότι οι ανισορροπίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του 2026, με αποτέλεσμα το έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά να εκτιμάται γύρω στους 330.000-400.000 τόνους, ο χαλκός αναμένεται να διευρύνει το ράλι του 2025. Ο χαλκός, γνωστός στις αγορές ως Dr. Copper, λόγω της στενής του σχέσης με τη βιομηχανική δραστηριότητα, σημείωσε κέρδη της τάξης του 36% ακριβώς διότι οι επενδυτές έδειξαν να προεξοφλούν το έλλειμμα της επόμενης διετίας.

Σύμφωνα με την JPMorgan, οι τιμές του κόκκινου μετάλλου θα προσεγγίσουν τα 12.500 δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η μέση τιμή για το νέο έτος θα διαμορφωθεί στα 12.075 δολάρια.

Ίσως το πιο κομβικό μέταλλο για την ενεργειακή μετάβαση και την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, είδε τα προβλήματα στην πλευρά της προσφοράς να εντείνονται με χαμηλότερες αποδόσεις σε ώριμα ορυχεία και περιβαλλοντικούς περιορισμούς σε χώρες-κλειδιά για την παγκόσμια παραγωγή. Επειδή, λοιπόν, τα προβλήματα του 2025 αναμένεται να διατηρηθούν – αν όχι να ενταθούν – το 2026, το outlook για τον χαλκό είναι πολύ θετικό.

Λιγότερο αισιόδοξη είναι η εκτίμηση της Goldman Sachs βραχυπρόθεσμα, αν και ο χαλκός παραμένει το «αγαπημένο» της βιομηχανικό μέταλλο μακροπρόθεσμα. Ο οίκος κάνει λόγο για συσσώρευση των τιμών το 2026 και τη μέση τιμή του χαλκού στα 11.400 δολάρια στο βασικό σενάριο που θα κυριαρχήσει η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς, μέχρι την πιθανή ανακοίνωση στα μέσα του έτους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν δασμούς στον εξευγενισμένο χαλκό το 2027 (είχε εξαιρεθεί από τους δασμούς εισαγωγής 50% που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2025)