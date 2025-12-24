Χρυσός: Για πρώτη φορά σπα το φράγμα των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά

Νέο ρεκόρ κατέγραψε σήμερα η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας – για πρώτη φορά στην ιστορία – το επίπεδο των 4.500 δολαρίων, καθώς η αγορά μοιάζει να ωθείται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδίως την κρίση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, και την προοπτική προσεχών νέων μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Το πολύτιμο μέταλλο, κατεξοχήν αξία-καταφύγιο, έφθασε ως ακόμη και τα 4.523 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια). Η τιμή του έχει σημειώσει ιλιγγιώδη, αλματώδη άνοδο (+70%) από την αρχή της χρονιάς που φεύγει.

Η νέα αύξηση εγγράφεται στη γενικότερη άνοδο των τιμών των μετάλλων: ο άργυρος και ο χαλκός έφθασαν σε νέα ύψη χθες, η πλατίνα βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Ειδικότερα, το ασήμι φτάνει στα 72.235 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός κερδίζει 0,77% φτάνοντας στα 5,59 δολάρια ανά λίβρα. Ο λευκόχρυσος σημειώνει «ράλι» με κέρδη της τάξης του 5,34% στα 2.200,4 δολάρια ανά ουγγιά. Σημαντικά κέρδη σημειώνει και το παλλάδιο κατά 2,64% στα 2.007,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Η κινητικότητα αυτή εν μέρει εξηγείται από την κλιμάκωση του κινδύνου επιδείνωσης γεωπολιτικών κρίσεων, ιδίως αυτής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε προχθές Δευτέρα πως το «έξυπνο» θα ήταν ο Βενεζουελανός ομόλογός του, Νικολάς Μαδούρο, να «φύγει» – να εγκαταλείψει την εξουσία.

Παράλληλα, επενδυτές προεξοφλούν νέες μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve (Fed), του αμερικανικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος, εντός 2026, με φόντο πρόσφατα δεδομένα τα οποία υπέδειξαν εξασθένιση της αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.