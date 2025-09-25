Το εσωκομματικό blame game του ΠΑΣΟΚ και το νέο χτύπημα Καστανίδη στον Ανδρουλάκη

Οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ φέρνουν εκ νέου γκρίνια, προβληματισμό και απογοήτευση στη Χαριλάου Τρικούπη. Το εσωκομματικό blame game έχει γίνει… δεύτερη φύση για πολλά στελέχη πρώτης γραμμής και όλοι τα βάζουν με όλους.Οι μεν «προεδρικοί» χρεώνουν στους «αμφισβητίες» του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν συστρατεύονται με τον σημερινό πρόεδρο και δεν… ιδρώνουν την κομματική φανέλα προκειμένου να επικοινωνήσουν στους πολίτες το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε από την 89η ΔΕΘ.

