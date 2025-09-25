Πώς η Θεσσαλονίκη θα χτίσει διεθνή δυναμική – Τα ατού και το στοίχημα της συνεργασίας

Πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου, δυναμικά ερευνητικά ιδρύματα, ισχυρές επιχειρήσεις πληροφορικής και clusters που δημιουργούν συνέργειες αποτελούν ένα μωσαϊκό που θα μπορούσε να χαράξει τη νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα.Ωστόσο, τα εμπόδια δεν είναι αμελητέα.

Το μικρό μέγεθος των περισσότερων ελληνικών εταιρειών, η δυσκολία συνεργασίας, η έλλειψη συντονισμένου σχεδίου και η περιορισμένη πρόσβαση σε οργανωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει πάντα την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων. Μπορούν οι καινοτόμοι της Θεσσαλονίκης να δράσουν παγκόσμια; Και αν ναι, με ποια στρατηγική και ποιες προϋποθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr