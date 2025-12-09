Τεχνητή Νοημοσύνη: Η IBM «ρίχνει» 11 δισ. δολάρια στην Confluent για υποδομές data centers

Η IBM αγοράζει την εταιρεία υποδομών δεδομένων Confluent για 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα προϊόντα δεδομένων και αυτοματοποίησης της, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες μεταφέρουν τις τεχνολογικές τους δραστηριότητες στο cloud και εφαρμόζουν τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως μετέδωσε το TechCrunch, ο τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε ότι θα προσφέρει 31 δολάρια για κάθε μετοχή της Confluent, ποσό που είναι περίπου 50% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος των μετοχών της μικρότερης εταιρείας την Παρασκευή, πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Η Confluent προσφέρει μια πλατφόρμα που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μια χρήση που έχει εκτοξευθεί σε ζήτηση καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία απαιτούν σημαντική επεξεργασία δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η IBM δήλωσε ότι η Confluent θα συμπληρώσει τα υπάρχοντα προϊόντα δεδομένων και αυτοματισμού της, καθώς και θα βελτιώσει τις υπάρχουσες προσφορές της σε AI, αυτοματισμό, δεδομένα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εταιρεία αναμένει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην αύξηση του EBITDA και των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά τα δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά συμφωνιών που έχει συνάψει η IBM τους τελευταίους μήνες, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την έκρηξη της AI, αν και με 11 δισεκατομμύρια δολάρια, η Confluent θα είναι η μεγαλύτερη αγορά του τεχνολογικού γίγαντα τα τελευταία χρόνια, μετά την εξαγορά της HashiCorp το 2024.

Τον Οκτώβριο, η IBM υπέγραψε συμφωνία με το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic για την ενσωμάτωση του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου Claude σε ορισμένα από τα προϊόντα της. Έχει συνεργαστεί με την AMD για την ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής υπολογιστών που συνδυάζει κβαντικά συστήματα με τσιπ ειδικά σχεδιασμένα για Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Ιούνιο, εξαγόρασε την startup ανάλυσης δεδομένων Seek AI.