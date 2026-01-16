Η OpenAI φέρνει διαφημίσεις στο ChatGPT - Ποιους χρήστες αφορά

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εμφανίζει διαφημίσεις στο ChatGPT σε ορισμένους χρήστες στις ΗΠΑ, εντείνοντας τις προσπάθειές της να αποκομίσει έσοδα από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το υψηλό κόστος ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Οι διαφημίσεις θα δοκιμαστούν με χρήστες που χρησιμοποιούν την δωρεάν έκδοση της εταιρείας και το φθηνότερο πακέτο Go, το οποίο τώρα επεκτείνεται παγκοσμίως, ανακοίνωσε η OpenAI την Παρασκευή. Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται τις επόμενες εβδομάδες και θα είναι ξεχωριστές από τις απαντήσεις που παράγει το ChatGPT.

Οι χρήστες των πιο ακριβών πακέτων Plus, Pro, Business και Enterprise δεν θα βλέπουν διαφημίσεις. Η OpenAI δήλωσε επίσης ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ChatGPT και ότι οι συνομιλίες των χρηστών δεν θα κοινοποιούνται στους εμπόρους.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα βασιζόταν στις συνδρομές. Δείχνει την πίεση που αντιμετωπίζει η OpenAI να αυξήσει τα έσοδά της, καθώς δαπανά σημαντικά ποσά για κέντρα δεδομένων και προετοιμάζεται για μια ευρέως αναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά.

Η ζημιογόνος startup σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2030, αλλά δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να τις χρηματοδοτήσει.

Αναλυτές δήλωσαν ότι οι διαφημίσεις θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα από τους 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες του ChatGPT κάθε εβδομάδα, αλλά η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενοχλήσει ορισμένους πελάτες και να βλάψει την εμπιστοσύνη στο προϊόν.

Εάν οι διαφημίσεις αποδειχθούν «άτσαλες» ευκαιριακές, οι χρήστες μπορούν εύκολα να στραφούν σε ανταγωνιστικά chatbots, όπως το Gemini της Google ή το Claude της Anthropic, δήλωσε ο αναλυτής της eMarketer, Τζέρεμι Γκόλντμαν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να ασκήσει πίεση στους ανταγωνιστές «να αποσαφηνίσουν τις δικές τους φιλοσοφίες μονοετίμησης, ειδικά εκείνοι που τοποθετούνται ως «χωρίς διαφημίσεις από τη σχεδίαση»».

Η OpenAI δήλωσε ότι δεν θα εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εμποδίσει την εμφάνιση διαφημίσεων που σχετίζονται με ευαίσθητα θέματα, όπως η υγεία και η πολιτική.

«Σχεδιάζουμε να δοκιμάσουμε διαφημίσεις στο κάτω μέρος των απαντήσεων στο ChatGPT όταν υπάρχει ένα σχετικό χορηγούμενο προϊόν ή υπηρεσία με βάση την τρέχουσα συνομιλία σας», ανέφερε η startup σε δήλωσή της.

Η προσφορά ChatGPT Go, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ινδία, θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ με 8 δολάρια το μήνα, σύμφωνα με την OpenAI.