Αναπτυξιακός Νόμος: Το επενδυτικό «κύμα» σε Μακεδονία και Θράκη - Ποιοι βιομηχανικοί όμιλοι πρωταγωνιστούν

Ένα από τα ισχυρότερα επενδυτικά κύματα καταγράφεται αυτή την περίοδο στη Μακεδονία και τη Θράκη, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τη μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, τα δομικά υλικά, τα πλαστικά, τη συσκευασία και τα τεχνικά υφάσματα.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του Αναπτυξιακού Νόμου που ανήρτησε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΙΕ) για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικών Ενισχύσεων» αποτυπώνουν ένα πυκνό χαρτοφυλάκιο μεγάλων βιομηχανικών επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώνονται και στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικότερα στη Μακεδονία και τη Θράκη.