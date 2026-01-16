Θεσσαλονίκη: 10+1 μνημεία «λούζονται» στο φως - Αντίστροφη μέτρηση για το έργο που αλλάζει την εικόνα στην Εγνατία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αρχίσει η υλοποίηση του έργου ανάδειξης, μέσω του φωτισμού, 11 μνημείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, κατά μήκος της Εγνατίας.Ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στη χρηματοδότηση του έργου, μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο ιδιαίτερος φωτισμός των μνημείων, πέρα από την ανάδειξή τους, αναμένεται να αλλάξει συνολικά την εικόνα της Εγνατίας, αφού τα δέκα από αυτά βρίσκονται επί της οδού ή σε μικρή απόσταση από αυτή.