Το new entry στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης, η άρνηση και οι ισορροπίες που δοκιμάζονται

Καθώς απομένουν περίπου 450 ημέρες μέχρι τις εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027 όλα τα κόμματα αρχίζουν, δειλά-δειλά, να κάνουν τον προγραμματισμό τους αναφορικά με τη στελέχωση των ψηφοδελτίων τους.Δέχονται εισηγήσεις από τις κομματικές οργανώσεις, «μετράνε» πρόσωπα, συζητούν με εκείνες και εκείνους που ενδιαφέρονται, ενώ διερευνούν τις προθέσεις όσων θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν με αξιώσεις τη μάχη του σταυρού.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης η εικόνα είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τα κενά που υπάρχουν είναι μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού. Στη Β΄ Θεσσαλονίκης, όμως, που είναι μια εκλογική περιφέρεια με ιδιαίτερη σημασία για το κόμμα, τα πράγματα είναι λίγο ρευστά όσον αφορά την τρίτη έδρα.