Η Airbnb άργησε να εισαγάγει λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης στην εφαρμογή της, όμως ο διευθύνων σύμβουλος Brian Chesky δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία σχεδιάζει πλέον να ενσωματώσει δυνατότητες που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), ώστε να βοηθούν τους χρήστες να αναζητούν καταλύματα, να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους και να υποστηρίζουν τους οικοδεσπότες στη διαχείριση των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με το TechCrunch, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, ο Chesky ανέφερε ότι η Airbnb θέλει να αυξήσει τη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων για την ανακάλυψη υπηρεσιών από τους πελάτες, την υποστήριξη και τη μηχανική ανάπτυξη.

«Δημιουργούμε μια εμπειρία εγγενώς βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου η εφαρμογή δεν κάνει απλώς αναζήτηση για εσάς. Σας γνωρίζει. Θα βοηθά τους επισκέπτες να σχεδιάζουν ολόκληρο το ταξίδι τους, τους οικοδεσπότες να διαχειρίζονται καλύτερα τις επιχειρήσεις τους και την εταιρεία να λειτουργεί πιο αποδοτικά σε μεγάλη κλίμακα», είπε.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις για ακίνητα και τοποθεσίες χρησιμοποιώντας ερωτήματα φυσικής γλώσσας.

Επί του παρόντος, η Airbnb προσφέρει bot εξυπηρέτησης πελατών με βάση LLM, δυνατότητες εξατομίκευσης και εργαλεία επικοινωνίας. Η νέα λειτουργία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να «εξελιχθεί σε μια πιο ολοκληρωμένη και διαισθητική εμπειρία αναζήτησης που θα επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού».

Ερωτηθείς από αναλυτή αν η Airbnb θα εισαγάγει χορηγούμενες θέσεις καταλυμάτων στα αποτελέσματα της AI αναζήτησης, ο Chesky απάντησε ότι η εταιρεία θέλει πρώτα να τελειοποιήσει τον σχεδιασμό και την εμπειρία χρήστη.

Ο Chesky δήλωσε επίσης ότι η Airbnb σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του νέου CTO της, Ahmad Al-Dahle —ο οποίος εργάστηκε προηγουμένως στα μοντέλα Llama της Meta— ώστε να χρησιμοποιήσει τον τεράστιο όγκο δεδομένων ταυτότητας και αξιολογήσεων για να καταστήσει την εφαρμογή πιο χρήσιμη.

Η Airbnb υποστήριξε ότι το bot εξυπηρέτησης πελατών με Τεχνητή Νοημοσύνη, που λανσαρίστηκε στη Βόρεια Αμερική πέρυσι, διαχειρίζεται πλέον το ένα τρίτο των προβλημάτων πελατών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης την αύξηση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο εσωτερικό της. Η Airbnb ανέφερε ότι το 80% των μηχανικών της χρησιμοποιεί εργαλεία AI, με στόχο το ποσοστό να φτάσει το 100%.