Η κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη και ο στόχος της αποτελεσματικότητας

Κυβερνητική απόβαση αναμένεται από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς τουλάχιστον δυο υπουργοί και δυο υφυπουργοί θα βρεθούν στην πόλη για να δουν από κοντά την πρόοδο που συντελείται σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και να επιθεωρήσουν εγκαταστάσεις και υποδομές που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο τους.

Όπως εξηγούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι η αξιολόγηση των έργων και των πολιτικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην πόλη βασίζεται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα αποτελέσματα και σαφείς δεσμεύσεις προς την τοπική κοινωνία. Τρεις παράμετροι, όπως συμπληρώνουν, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πραγματικής βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

