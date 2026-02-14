Δύο πρόσωπα της Θεσσαλονίκης στη «βιτρίνα» της ελληνικής επιχειρηματικότητας – Τα επιτυχημένα success stories

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς επιχειρηματικής διάκρισης, καθώς δύο εμβληματικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πόλη –ο Θωμάς Δούζης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ERGON FOODS και ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος του Κτήματος Γεροβασιλείου – αναδείχθηκαν νικητές σε επιμέρους κατηγορίες του διαγωνισμού EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 και πλέον διεκδικούν τον κεντρικό τίτλο.

Η ανακοίνωση των τεσσάρων συνολικά νικητών έγινε από την EY Ελλάδος μετά την αξιολόγηση της ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Βασίλειου Κάτσου, Προέδρου και Συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2008.

