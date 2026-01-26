Τα ηνία στην Ακρόπολη Αθηνών

Η οδός Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας έχει μια μοναδική ομορφιά: σαν σηκώσετε το βλέμμα σας καθώς τη διασχίζετε, θα αντικρίσετε στο βάθος τον Παρθενώνα που δεσπόζει σαν παρατηρητής όσων εκτυλίσσονται γύρω του. Τουριστών και ντόπιων που βαδίζουν στους πρόποδες του Ιερού βράχου αλλά και εκείνων που τον ανεβαίνουν για να θαυμάσουν την υποβλητικότητα του Παρθενώνα παρά τις όποιες χαραγματιές του πανδαμάτωρα χρόνου και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι άνθρωποι αυτοί κάθε άλλο παρά λίγοι είναι· μας το αποδεικνύουν περίτρανα, κάθε μήνα, τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η πρωτοκαθεδρία της Ακρόπολης Αθηνών συναντάται και στα στοιχεία που αφορούν στον Σεπτέμβριο του 2025 και δεν απέχουν πολύ από τον Αύγουστο του 2025.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, τον Σεπτέμβριο 2025 ανέβηκαν στην Ακρόπολη Αθηνών 477.544 επισκέπτες και τον Αύγουστο 2025 537.008. Η σταθερά πρώτη θέση την οποία κατέχει η επισκεψιμότητα στον Ιερό Βράχο αντικατοπτρίζει, επίσης, πως τα αρχαία μνημεία εξακολουθούν να αποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία του πολιτισμού μας, πέραν, σαφώς, της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Ακόμα ένα από τα στοιχεία που μας δίνει η εν λόγω έρευνα, είναι οι εισπράξεις από την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, που κατά τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν στα 32.831.666 ευρώ. Εξ αυτών, τα περισσότερα, ως είθισται, προέρχονται από τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για τους αρχαιολογικούς χώρους (24.864.403 ευρώ) και τα υπόλοιπα από τα μουσεία (7.967.263 ευρώ).

Η αύξηση στις συνολικές εισπράξεις είναι διψήφια (43,7%) σε αντιπαραβολή με τον ίδιο μήνα του 2024, κατά τον οποίο ανήλθαν στα 22.840.530 ευρώ. Ειδικότερα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι εισπράξεις στα μουσεία αυξήθηκαν κατά 37,6%, και στους αρχαιολογικούς χώρους κατά 45,8%.

Για το διάστημα που εξετάζουμε (Σεπτέμβριος 2025), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 0,8% και των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 20,5%, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους, σημειώνεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,3% και αύξηση των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 14,4%.

Μία ανάγνωση των στοιχείων για τα λοιπά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους δίνει μία εικόνα της προτίμησης των επισκεπτών. Ως είθισται, στις δύο πρώτες θέσεις της καθιερωμένης μας πεντάδας βρίσκονται το Μουσείο Ακρόπολης (211.775 επισκέπτες) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (70.532 επισκέπτες), και ακολουθούν το Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης (55.809 επισκέπτες), το Μουσείο Δελφών (53.432 επισκέπτες) και το Παλάτι Ιπποτών Ρόδου (52.156 επισκέπτες). Όπως παρατηρείται στον παρακάτω πίνακας, το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας καταγράφει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-24,1%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Όσο για τους αρχαιολογικούς χώρους, μετά την Ακρόπολη Αθηνών (477.544 επισκέπτες) που αναφέραμε πιο πάνω, ακολουθούν οι αρχ. χώροι των Κνωσού Κρήτης (143.083 επισκέπτες), Ακροπόλεως Λίνδου (100.884 επισκέπτες), Επιδαύρου (56.544 επισκέπτες), Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα (53.192 επισκέπτες).

Ο αρχ. χώρος της Ακροπόλεως Λίνδου καταγράφει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-15,1%) – αρνητική μεταβολή παρατηρείται και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, πλην της Ακρόπολης Αθηνών (μεταβολή 2%) και του Σουνίου (μεταβολή 1,6%) που καταγράφουν ήπια άνοδο.

Δοθέντων των στοιχείων για τον Σεπτέμβριο 2025, η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στη συνολική εικόνα του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025. Σε αυτό το διάστημα παρατηρείται μείωση κατά 0,7% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 9,3% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 34,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,8% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 5,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 40,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις.