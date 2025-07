To Sani Festival υποδέχεται την Gloria Gaynor

Ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου, το Sani Festival, υποδέχεται το Σάββατο 26 Ιουλίου τη Gloria Gaynor, την ερμηνεύτρια του «I Will Survive» – του τραγουδιού που έγινε παγκόσμιος ύμνος δύναμης, ελπίδας και προσωπικής λύτρωσης. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα ανεβεί επί σκηνής του λόφου της Σάνης, συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της, σε μια συναυλία-γιορτή.

Η διαδρομή της Gloria Gaynor είναι συνώνυμη με τη δύναμη της αντοχής. Από το «Never Can Say Goodbye», την πρώτη μεγάλη επιτυχία της disco εποχής, μέχρι το «I Am What I Am» και το πολυβραβευμένο «I Will Survive», η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα κατάφερε να μετατρέψει προσωπικά τροχοπέδη –όπως έναν σοβαρό τραυματισμό μετά την πτώση στη σκηνή που την καθήλωσε για μήνες, και χρόνια προσωπικών αγώνων– σε παγκόσμια έμπνευση.

Το «I Will Survive» αναδείχθηκε σε απόλυτο disco anthem χάρη στους DJs και το κοινό. Το 1980 της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy (Best Disco Recording), ενώ το 2016 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ως αναγνώριση για τη διαχρονική του αξία και πολιτιστική επιρροή.

«Είναι προνόμιο και τιμή μου να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι και να εμπνέω ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κάθε εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, χρώματος και ηλικίας, να ενώνονται μαζί μου καθώς τραγουδώ και ζω τις λέξεις: I Will Survive», όπως έχει σημειώσει η ίδια.

Το «Never Can Say Goodbye» θεωρείται η πρώτη μεγάλη επιτυχία-ορόσημο της disco μουσικής, οδηγώντας το 1975 την Εθνική Ένωση Disc Jockeys να την ανακηρύξει και επίσημα τότε «Βασίλισσα της Ντίσκο».

Η καλλιτεχνική της πορεία δεν σταμάτησε. Το 2019 επέστρεψε με έναν προσωπικό gospel δίσκο, το «Testimony», αποσπώντας άλλο ένα βραβείο Grammy για Καλύτερο Άλμπουμ Gospel (Roots Gospel Album). Το άλμπουμ, που περιλαμβάνει και μια διασκευή του «Man of Peace» του Bob Dylan, επιβεβαιώνει ότι η φωνή της Gaynor συνεχίζει να εμπνέει - παραμένοντας ένα ζωντανό σύμβολο αναγέννησης και πίστης.

Φέτος, συνεχίζει αυτό το ταξίδι με το νέο της EP-5 τραγουδιών «Happy Tears», με το οποίο επιστρέφει στις funk και R&B ρίζες της. Το πρώτο single, «Fida Known», εμπνέεται –όπως λέει η ίδια– από τον πιο διάσημο στίχο του I Will Survive, παντρεύοντας τη λυρικότητα με την πνευματικότητα. Το «When I See You», το δεύτερο single, είναι μια τρυφερή εξομολόγηση αγάπης προς όλους εκείνους που κάποτε χρειάστηκαν μια σπίθα ενθάρρυνσης, μια δόση έμπνευσης για να ανακαλύψουν τη δική τους αξία. Στα νέα της τραγούδια, η Gloria συνεργάζεται με καταξιωμένους τραγουδοποιούς που βρίσκονται πίσω από μεγάλες επιτυχίες καλλιτεχνών όπως η Miley Cyrus, η Taylor Swift, η Meghan Trainor, ο John Legend, η Dolly Parton, οι Maroon 5 και πολλοί ακόμη. Το «Happy Tears» συνδυάζει χορευτικούς ρυθμούς με μηνύματα προσωπικής ενδυνάμωσης και αλήθειας, φέρνοντας κοντά δύο κόσμους που η Gaynor ξέρει καλά: την πίστη και τη σκηνή.

Η συναυλία της στο Sani Festival αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος και μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να ζήσει από κοντά μια αυθεντική εμπειρία. Το Sani Resort, που φιλοξενεί το φεστιβάλ από το 1992, θα φωτιστεί από τη λάμψη μιας διαχρονικής προσωπικότητας της μουσικής σκηνής, ενώ ο λόφος της Σάνης θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι γεμάτο φως, χορό και κοινή δύναμη.

Προπώληση εισιτηρίων: www.sanifestival.gr, https://sani-resort.com/festivals/sani-festival-2025 και www.more.com