Οι Οινούσσες, ένα νησί που έχει συνδέσει το όνομά του με τη ναυτοσύνη, επιχειρεί σήμερα να χαράξει νέα ρότα στον πολιτισμό. Η έκθεση «Οικείος χώρος», που εγκαινιάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα «Μαρίας Π. Λαιμού», είναι ένα γεγονός που υπερβαίνει τη σημασία μιας παρουσίασης σύγχρονων δημιουργών σε ακρίτες. Πρόκειται για την απαρχή μιας ιστορίας που φιλοδοξεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα: τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης στο νησί, χάρη στη δωρεά του συλλέκτη Χρίστου Χριστοφή.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα που υπογράφουν 18 Έλληνες καλλιτέχνες από τρεις γενιές – από τον Γιώργο Μαυροϊδη (1912-2003) έως τον νεότερο Βασίλη Γαλάνη (γεν. 1994). Πρόκειται για ονόματα που έχουν σφραγίσει με διαφορετικό τρόπο τη ζωγραφική των τελευταίων δεκαετιών: Μισούρας, Μαντζαβίνος, Παπανικολάου και πολλοί άλλοι συνδιαλέγονται με μια έννοια που έχει πολλαπλές αναγνώσεις: τον «οικείο χώρο». Εσωτερικό και εξωτερικό, ψυχικό και βιωματικό, τόπο καταγωγής αλλά και πνευματικό καταφύγιο.

Έργο του Τάσου Μαντζαβίνου

Ο τίτλος προέρχεται από έργο της Δέσποινας Τσάκνη του 1995. Σαν να προετοίμαζε ο συλλέκτης από τότε τη σύλληψη μιας ενότητας που σήμερα επιστρέφει στο νησί, γεφυρώνοντας την προσωπική του διαδρομή με το μέλλον της τέχνης στις Οινούσσες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χριστοφής στρέφει το βλέμμα του στη γενέτειρα· το είχε κάνει και το 2000 με μια πρώτη παρουσίαση έργων της συλλογής του. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η «επιστροφή στα πάτρια» αποκτά θεσμική υπόσταση.

«Ευαγγελισμός» του Τάσου Μισούρα

Η Δημοτική Πινακοθήκη που γεννιέται μέσα από αυτήν τη γενναία δωρεά, είναι ένα στοίχημα ταυτότητας για το νησί: να συνδέσει την ιστορία του με τη νεότερη ελληνική τέχνη, να δημιουργήσει έναν μόνιμο προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες, να προσφέρει στους νέους ένα παράδειγμα συνέχειας και μέριμνας για την κοινότητα.

Σε μια εποχή που οι μικρές κοινωνίες παλεύουν να κρατήσουν τους δεσμούς τους ζωντανούς, ο «Οικείος χώρος» των Οινουσσών είναι πυξίδα. Να το καταλάβουμε: η τέχνη όποτε ριζώνει σε τόπους ακριτικούς, δεν είναι πολυτέλεια· είναι θεμέλιος λίθος.

Έργο του Βασίλη Γαλάνη

Μάθετε περισσότερα για τη συλλογή εδώ.

Κεντρική φωτ.: Έργο της Ράνιας Ράγκου