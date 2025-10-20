Λ. Μενδώνη για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: Για ακόμη μια φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».