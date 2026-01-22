Η Ευρώπη απαντά στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: Τι λένε για το Συμβούλιο Ειρήνης, απόψε η Σύνοδος Κορυφής

Κρίσιμος φαίνεται να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, έπειτα και από την «οπισθοχώρηση» του Ντόναλντ Τραμπ, για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Οι τελευταίες εξελίξεις θα ζυγιστούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες, η οποίοι συναντώνται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη το βράδυ, ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε διαμορφώσει «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας», για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η ανακοίνωση αυτή βυθίζει το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην αβεβαιότητα και θα αναγκάσει όσους κάθονται γύρω από το τραπέζι να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί και πώς πρέπει να αντιδράσουν, σύμφωνα με το Politico,

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης σημαίνει ότι είναι απίθανο οι ηγέτες να εγκρίνουν μια σειρά από προγραμματισμένα αντίμετρα στο εμπόριο που βρίσκονταν υπό εξέταση.

Ωστόσο, τρεις αξιωματούχοι και διπλωμάτες δήλωσαν ότι το δείπνο εργασίας παραμένει ζωτικής σημασίας για τη συζήτηση μιας σειράς ζητημάτων που επηρεάζουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της νέας ώθησης της Ουάσινγκτον για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και της δημιουργίας ενός Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, που προεδρεύει της συνάντησης, θα πρέπει να διαχειριστεί διαφορετικά «στρατόπεδα» όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ.

Οι πέντε Ευρωπαίοι αποφασίζουν πώς να χειριστούν τον Τραμπ

Την πιο σκληρή στάση φαίνεται πως έχει υιοθετήσει ο Εμάνουελ Μακρόν. Η Γαλλία πιέζει συνεχώς για να είναι η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και η βιομηχανία όπλων της πρόκειται να επωφεληθεί από την έκκλησή της προς τους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα όπλα που κατασκευάζονται στην ήπειρο. Στο πλευρό του βρίσκονται ηγέτες όπως ο Βέλγος Μπαρτ ντε Βέβερ και ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίοι δεν αποκλείουν ακόμη και εμπορική σύγκρουση.

Η Γερμανία, με καγκελάριο τον Φρίντριχ Μερτς, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, αλλά σταδιακά συγκλίνει με τη γαλλική θέση. Αν και επιδιώκει την αποφυγή κλιμάκωσης, δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά και εθνικά της συμφέροντα, ενώ για πρώτη φορά Βερολίνο και Παρίσι δείχνουν κοινό μέτωπο.

Ακόμη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, παρόλο που διατηρεί καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, αναμένεται τελικά να ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ.

Πιο διστακτικές εμφανίζονται χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία του Ντόναλντ Τουσκ, λόγω της εξάρτησής τους από την αμερικανική ασφάλεια.

Τέλος, η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν παραμένει ο σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ, αν και επιλέγει προς το παρόν να μην προκαλέσει εντάσεις ενόψει εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων.

H στάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα εκφράζει την επιφύλαξη της ως προς την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντ.Τραμπ και θα συνταχθεί με την Ευρώπη. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, και σημείωσε ότι υπάρχει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο θα αναφέρεται στη Γάζα και θα επιλύει προβλήματα στην περιοχή της Γάζας.

Όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης η πρόταση που ήρθε δεν αφορά μόνο τη Γάζα αλλά τις διενέξεις συνολικά και έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, και κατά συνέπεια υπάρχει απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η θέση της ΕΕ στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης είπε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα, και χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ΕΕ "θα το αξιολογήσουμε" είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Χαρακτήρισε "εξαιρετική την στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ" είπε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να την καλλιεργεί, ενώ σημείωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ και η απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι την ΕΕ. Θέση αξιακού ρεαλισμού χαρακτήρισε ο κ.Γεραπετρίτης τη στάση της Ελλάδας και πρόσθεσε ότι ενώ αλλάζει το διεθνές περιβάλλον ως προς τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις διεθνώς, υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες που στήριξαν την εξωτερική πολιτική σημειώνοντας "και θα ακολουθήσω τη απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας".

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας της ΕΕ που στο μέλλον θα βάλλεται ή θα απειλείται και σημείωσε με νόημα ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη. Υπογράμμισε ακόμη ότι μόνο όταν υπάρχουν σταθεροί κανόνες μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια διεθνή ευταξία και ανέφερε ότι "πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το δίκιο του ισχυρού γιατί το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου".

Τραμπ για Γροιλανδία: Συζητούμε την πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ χωρίς χρονικούς περιορισμού

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξασφάλιση «πλήρους πρόσβασης» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή είναι κρίσιμη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox Business, ο Τραμπ σημείωσε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής. «Αν οι κακοί αρχίσουν να πυροβολούν, όλα περνούν από τη Γροιλανδία. Είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρόμοια προσέγγιση είχε προτείνει στο παρελθόν και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, χωρίς όμως να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ.

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εξαγορά της Γροιλανδίας και το αν οι ΗΠΑ θα καταβάλουν κάποιο ποσό, ο Τραμπ απάντησε ότι οι λεπτομέρειες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας όμως ότι ο στόχος είναι η εξασφάλιση «ολικής πρόσβασης», χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή λήξη της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τα σχέδια επιβολής υψηλών δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσης για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για την αμερικανική πρόσβαση στο έδαφος.

Tραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης: «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν» - Τελικά υπέγραψαν μόλις 19 χώρες

Από το βήμα του Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το όραμά του για το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης», δηλώνοντας ότι ο ίδιος έχει ήδη συμβάλει στη διευθέτηση οκτώ πολέμων και ότι ετοιμάζεται να πράξει παρομοίως, φωτογραφίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο μιας ομιλίας με έντονες γεωπολιτικές αναφορές και φόντο τις ανησυχίες για τον ρόλο του νέου σχήματος, ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει το Συμβούλιο ως συμπληρωματικό εργαλείο ειρήνευσης, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι θέσεις στη σκηνή στο Νταβός γέμισαν με τους ηγέτες που δέχτηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών είναι οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, του Καζακστάν, της Ινδονησίας και του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι και ο μοναδικός από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ:

Αρχικά, από το βήμα του Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας ότι έδωσε λύση σε 8 πολέμους και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με έναν ακόμα, εννοώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στην τελετή υπογραφής χαρακτηρίζοντάς την «πολύ συναρπαστική μέρα» και, εν μέσω ανησυχιών ότι ενδέχεται να προσπαθεί να μετατρέψει το συμβούλιο σε ένα νέο παγκόσμιο όργανο που θα αναλάβει τον ρόλο που επί μακρόν κατείχε ο ΟΗΕ, δήλωσε ότι «θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μαζί του στη σκηνή βρισκόταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία περιέγραψε ως «ηγέτες χωρών που, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αρκετά δημοφιλείς, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι τόσο δημοφιλείς».

Ο πρόεδρος Τραμπ, μάλιστα, παραδέχθηκε την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε πολύ πιο εύκολα, σημειώνοντας ότι «αυτός είναι ο πόλεμος που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς ο πιο δύσκολος».

Αναφερόμενος, ξανά στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης», ενώ ευχαρίστησε τον Τόνι Μπλέρ, ο οποίος δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα υλοποιήσει το όραμα του Συμβουλίου στη Γάζα. Στο ίδιο περιθώριο, επισήμανε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει για τη συμμετοχή τους.

Σημείωσε δε ότι ο κόσμος είναι πλουσιότερος και ασφαλέστερος σήμερα και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο.

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τη Βενεζουέλα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον και το Καράκας διαθέτουν το 62% του πετρελαίου στον κόσμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα γύρω ύδατα έχουν μειώσει τις θαλάσσιες αποστολές ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 98,1%. Όπως είπε, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τα στοιχεία που είχε λάβει μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του να μεταφέρει τις επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει χώρες στις οποίες σκοπεύει να διατάξει πλήγματα. Όπως είχε δηλώσει και την Τετάρτη, υποστήριξε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι ευκολότερες σε σύγκριση με τις επιθέσεις σε σκάφη εν πλω.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «όλος ο κόσμος για εμένα είναι μία ενιαία περιοχή και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για αυτή την περιοχή για την Ειρήνη» και προχώρησε στην υπογραφή για τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ποιοι βρέθηκαν στη σκηνή μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ και υπέγραψαν

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης - Το «εισιτήριο» του 1 δισ. δολαρίων

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ έχει στείλει προσκλήσεις σε περίπου 60 χώρες, με στόχο ένα σχήμα που «ξεκινά από τη Γάζα» και «διευρύνεται» σε άλλα μέτωπα, ενώ το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι προβλέπεται μόνιμη συμμετοχή για όσους καταβάλουν $1 δισ. και ότι ο Τραμπ θα είναι chairman for life.

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι' αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης».

ΗΠΑ: Το master plan για τη Γάζα - Ουρανοξύστες και νέες πόλεις

Το master plan, αμερικανικής έμπνευσης, για την ανοικοδόμηση της Γάζας, παρουσίασε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και βασικός διαμεσολαβητής του ειρηνευτικού σχεδίου για την περιοχή, Τζάρεντ Κούσνερ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός.

Ο Κούσνερ παρουσίασε έναν «γενικό σχεδιασμό» για το μέλλον της περιοχής, συνοδευόμενο από σχετικό χάρτη.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο ανοικοδόμησης θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στέγαση του εργατικού δυναμικού, πλήρη απασχόληση και «ευκαιρίες για όλους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:

Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής

Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια

Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες

Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»

Το σχέδιο προβλέπει την αναδιάρθρωση της Λωρίδας της Γάζας σε διακριτές ζώνες «κατοικίας» και «μικτής παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης», με τον Κούσνερ να παρουσιάζει ενδεικτικές απεικονίσεις ουρανοξυστών κατά μήκος της ακτογραμμής για μια περιοχή που χαρακτήρισε «Νέα Γάζα».

Στη Ράφα, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η ανέγερση περίπου 100.000 νέων κατοικιών, παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών που - όπως αναφέρεται - θα στηρίζουν «πλήρη απασχόληση» και «ευκαιρίες για όλους».

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών, με 75 ιατρικές μονάδες, περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και 180 πολιτιστικού, θρησκευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα κέντρα.



«Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β», είπε ο Κούσνερ. «Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Υπάρχει σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να λειτουργήσει», τόνισε, την ώρα που προβάλλονταν διαφάνειες.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός. Θα τον εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Εκεί χτίζουν πόλεις σαν κι αυτή για δύο ή τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν μέσα σε τρία χρόνια. Άρα κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, αν το κάνουμε να συμβεί».

Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα, όπως αποτυπώνεται στις διαφάνειες, ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

Ο Κούσνερ έθεσε την ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα, τονίζοντας ότι αποτελεί το βασικότερο ζητούμενο για οποιαδήποτε εξέλιξη. Όπως επισήμανε, βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με το Ισραήλ για τρόπους αποκλιμάκωσης, ενώ επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι η συνεργασία με τη Χαμάς με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση.

Ξεκαθάρισε ότι χωρίς διασφαλισμένο περιβάλλον ασφάλειας δεν μπορεί να υπάρξει ούτε επενδυτικό ενδιαφέρον ούτε ανοικοδόμηση, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσω επενδύσεων μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Γάζα οφείλει να απομακρυνθεί από το μοντέλο της χρόνιας εξάρτησης από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και να στραφεί σε μια οικονομική ανασυγκρότηση βασισμένη στις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

«Θα γίνει ένα όμορφο κομμάτι γης»

Μετά την παρουσίαση του Κούσνερ, στο βήμα ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να ευχαριστήσει τόσο τον γαμπρό του όσο και τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας και στη διαμόρφωση του σχεδίου για την περιοχή.

Ο Τραμπ ανέπτυξε επίσης τη δική του οπτική για αυτό που ο Κούσνερ χαρακτήρισε «γενικό σχέδιο», περιγράφοντάς το ως «ένα όμορφο κομμάτι γης - ακίνητης περιουσίας»:

«Στην καρδιά μου είμαι άνθρωπος των ακινήτων και το παν είναι η τοποθεσία. Κοίταξα αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και είπα: δείτε αυτό το όμορφο ακίνητο, δείτε τι θα μπορούσε να προσφέρει σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο. Άνθρωποι που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία», είπε, κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου.

Ζελένσκι: Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Επικριτικός προς την Ευρώπη εμφανίστηκε, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας, σύμφωνα με το Sky News.

«Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε», τόνισε.

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα», υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι του λένε συχνά να μην αναφέρει τα πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς «για να μην χαλάσει τη διάθεση», να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που μένουν ανείπωτα, τα οποία εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει με αρκετή ειλικρίνεια ώστε να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να ενωθούν για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων». Ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση, και όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, ούτε με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί, και πάντα θέλουν κάποιος άλλος να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα έγγραφα για το σχέδιο ειρήνης είναι σχεδόν έτοιμα»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Περιέγραψε τη συνάντηση ως καλή και «πολύ σημαντική» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που βρήκε χρόνο για να συζητήσουν.

«Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα και αυτό έχει πραγματικά σημασία. Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα και αυτό φέρνει αποτελέσματα».

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας εργάζονται «σχεδόν καθημερινά» για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων. Όπως τόνισε, η διαδικασία εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αποτυπώνει τη βούληση των δύο πλευρών να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των υπό διαμόρφωση εγγράφων, η αναφορά του ότι είναι «σχεδόν έτοιμα» υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες έχουν περάσει από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.