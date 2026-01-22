Οι εκτρώσεις ήταν μόνο η αρχή

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα είναι ένα ακροδεξιό κόμμα με σαφή αναφορά στην Ορθοδοξία. Η επιλογή του θέματος των αμβλώσεων δεν ήταν τυχαία. Η υιοθέτηση της υπερδεξιάς ατζέντας του Τράμπ είναι επιλογή. Η Μαρία Καρυστιανού σπεύδει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άκρα δεξιά στην Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετά κόμματα και ένα σοβαρό ακροατήριο που τα ακολουθεί. Εκείνο που λείπει είναι ο ηγέτης που θα τα ενώσει. Η Μαρία Καρυστιανού φιλοδοξεί να γίνει η Λεπέν της Ελλάδας, με την ευγενική χορηγία των εν Ελλάδι φίλων της Μόσχας.

Κάποιοι λένε ότι θα «ξεφουσκώσει» γρήγορα. Πιστεύουμε ότι δεν έχουν μετρήσει σωστά τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ο στρατηγικός στόχος της Μαρίας Καρυστιανού ήταν η δημιουργία κόμματος. Οι μόνοι που δεν το έβλεπαν ήταν όσοι πίστευαν ότι οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη θα έριχναν τον Μητσοτάκη. Τόσο καταλάβαιναν οι «ηγέτες» της αντιπολίτευσης, τόσα έκαναν.

Θέλησαν να την χρησιμοποιήσουν και να πάνε παρακάτω. Μόνο που στο τέλος τους χρησιμοποίησε η ίδια. Η Μαρία Καρυστιανού εκμεταλλεύτηκε στην εντέλεια την αφέλεια της αντιπολίτευσης. Η Μαρία Καρυστιανού φτιάχτηκε από τους δήθεν «σοβαρούς πολιτικούς» που στήριξαν γελοίες θεωρίες περί μπαζώματος, ξυλολίου και χαμένων βαγονιών. Μπορεί τώρα να έχουν κρυφτεί στις τρύπες τους, αλλά η απόλυτη αλήθεια είναι ότι η Καρυστιανού τους έπιασε κορόϊδα. Την υποτίμησαν και τώρα πληρώνουν το κόστος.

Καλό είναι να μην την υποτιμήσουν στη συνέχεια, κυρίως όσοι εξακολουθούν να σκέπτονται λογικά σε αυτήν τη χώρα. Η Μαρία Καρυστιανού κινείται με σχέδιο και με μία υποστήριξη που προέρχεται από ιδιαίτερα ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Έχει ήδη στη διάθεσή της μέσα ενημέρωσης. Πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο για οποιονδήποτε ξεκινάει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς είχε κάτι ανάλογο στην εποχή της Πολιτικής Άνοιξης. Και κυρίως η Μαρία Καρυστιανού δεν κάνει λάθη. Η θέση της για τις εκτρώσεις δεν ήταν λάθος. Έμοιαζε περισσότερο με αίτηση για Βίζα σε έναν νέο κόσμο. Στον κόσμο της υπερδεξιάς ατζέντας.

Θανάσης Μαυρίδης

