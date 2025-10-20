Δεν είναι ο προορισμός, είναι το ταξίδι που έχει σημασία

Πολύ κουβέντα για θάλασσες, νησιά, ταξίδια τελευταία στον δημόσιο διάλογο και στην επικαιρότητα.

Παλιοί καπεταναίοι (που ήταν νέοι τότε) ξεπροβάλλουν ξανά, ψάχνουν πληρώματα, που μάλιστα δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε παλιά καράβια. Με τι εμπειρία άραγε θα πάνε στα νέα καράβια;

Προσπαθούν να ράψουν νέες στολές, να εμπνεύσουν τους υποψήφιους επιβάτες που ψάχνονται με ποιο καράβι να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, με ποιον ή ποια καπετάνιο να το κάνουν.

Αυτό που κανείς όμως δεν αναφέρει με σιγουριά είναι ο προορισμός.

Πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε; Και γιατί να πρέπει να αλλάξουμε ρότα;

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr