Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη: Άστοχη η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο Pink Ball του Βρετανικού Μουσείου, μια φιλανθρωπική εκδήλωση που ευελπιστεί να καθιερωθεί ως το «Met Gala του Λονδίνου», αντίστοιχο με εκείνο της Νέας Υόρκης, έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο.

«Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν - το λιγότερο - άστοχη», έγραψε η κ. Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού προστίθεται στις αντιδράσεις για τις επιλογές του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων.