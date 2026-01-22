Ο Tραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης από το Νταβός: «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν»

Από το βήμα του Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το όραμά του για το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης», δηλώνοντας ότι ο ίδιος έχει ήδη συμβάλει στη διευθέτηση οκτώ πολέμων και ότι ετοιμάζεται να πράξει παρομοίως, φωτογραφίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο μιας ομιλίας με έντονες γεωπολιτικές αναφορές και φόντο τις ανησυχίες για τον ρόλο του νέου σχήματος, ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει το Συμβούλιο ως συμπληρωματικό εργαλείο ειρήνευσης, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι θέσεις στη σκηνή στο Νταβός γέμισαν με τους ηγέτες που δέχτηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών είναι οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, του Καζακστάν, της Ινδονησίας και του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι και ο μοναδικός από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ:

Αρχικά, από το βήμα του Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του επαναλαμβάνοντας ότι έδωσε λύση σε 8 πολέμους και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με έναν ακόμα, εννοώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στην τελετή υπογραφής χαρακτηρίζοντάς την «πολύ συναρπαστική μέρα» και, εν μέσω ανησυχιών ότι ενδέχεται να προσπαθεί να μετατρέψει το συμβούλιο σε ένα νέο παγκόσμιο όργανο που θα αναλάβει τον ρόλο που επί μακρόν κατείχε ο ΟΗΕ, δήλωσε ότι «θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μαζί του στη σκηνή βρισκόταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία περιέγραψε ως «ηγέτες χωρών που, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αρκετά δημοφιλείς, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι τόσο δημοφιλείς».

Ο πρόεδρος Τραμπ, μάλιστα, παραδέχθηκε την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε πολύ πιο εύκολα, σημειώνοντας ότι «αυτός είναι ο πόλεμος που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς ο πιο δύσκολος».

Αναφερόμενος, ξανά στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης», ενώ ευχαρίστησε τον Τόνι Μπλέρ, ο οποίος δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα υλοποιήσει το όραμα του Συμβουλίου στη Γάζα. Στο ίδιο περιθώριο, επισήμανε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει για τη συμμετοχή τους.

Σημείωσε δε ότι ο κόσμος είναι πλουσιότερος και ασφαλέστερος σήμερα και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο.

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τη Βενεζουέλα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον και το Καράκας διαθέτουν το 62% του πετρελαίου στον κόσμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα γύρω ύδατα έχουν μειώσει τις θαλάσσιες αποστολές ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 98,1%. Όπως είπε, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τα στοιχεία που είχε λάβει μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του να μεταφέρει τις επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει χώρες στις οποίες σκοπεύει να διατάξει πλήγματα. Όπως είχε δηλώσει και την Τετάρτη, υποστήριξε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι ευκολότερες σε σύγκριση με τις επιθέσεις σε σκάφη εν πλω.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «όλος ο κόσμος για εμένα είναι μία ενιαία περιοχή και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για αυτή την περιοχή για την Ειρήνη» και προχώρησε στην υπογραφή για τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ποιοι βρέθηκαν στη σκηνή μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ και υπέγραψαν

Πηγή: AP Photo/Markus Schreiber

Ένας εκπρόσωπος του Μπαχρέιν,

Ένας εκπρόσωπος του Μαρόκου,

Ο πρόεδρος της Αργεντινής

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας

Ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ο πρόεδρος της Παραγουάης

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

Ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν

Ο πρωθυπουργός της Μογγολίας

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης - Το «εισιτήριο» του 1 δισ. δολαρίων

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ έχει στείλει προσκλήσεις σε περίπου 60 χώρες, με στόχο ένα σχήμα που «ξεκινά από τη Γάζα» και «διευρύνεται» σε άλλα μέτωπα, ενώ το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι προβλέπεται μόνιμη συμμετοχή για όσους καταβάλουν $1 δισ. και ότι ο Τραμπ θα είναι chairman for life.

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι' αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης».