Οι Βαλτικές χώρες στο στόχαστρο της Κεντρικής Μακεδονίας - Το στοίχημα για τον τουρισμό και οι προοπτικές ανάπτυξης

Η Κεντρική Μακεδονία επενδύει δυναμικά στις αγορές της Βαλτικής, διευρύνοντας τους ορίζοντές της σε έναν ανερχόμενο τουριστικό άξονα που συνδέει τον ευρωπαϊκό Βορρά με τον μεσογειακό Νότο.Στο επίκεντρο της στρατηγικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας βρίσκονται η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία — χώρες μικρές σε πληθυσμό αλλά με ταξιδιώτες που επιζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ήλιο, γαλάζια νερά και πολιτισμό. Το πρόσφατο Baltic Roadshow, που πραγματοποιήθηκε σε Ταλίν, Ρίγα και Βίλνιους, αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας σε επαφή τουριστικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας με επαγγελματίες των Βαλτικών χωρών.

