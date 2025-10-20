Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των νέων συρμών - Γράφουν... χιλιόμετρα φορτωμένοι με σακιά άμμου

Φορτωμένοι με σακιά άμμου, ώστε να έχουν βάρος σαν να μεταφέρουν επιβάτες, οι καινούριοι συρμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν, μετά τις 11 κάθε βράδυ, δοκιμαστικά δρομολόγια στην υφιστάμενη, βασική γραμμή.«Κάθε βράδυ, αμέσως μετά το κλείσιμο του Μετρό, μπαίνουν στις ράγες οι καινούριοι συρμοί και, μέχρι τις 6.30 τα ξημερώματα της επομένης, οπότε ξαναλειτουργεί για το κοινό το υπόγειο μέσο σε σταθερή τροχιά, εκτελούν αδιάκοπα δρομολόγια.

Τα δρομολόγια εκτελούνται σε όλο το μήκος της γραμμής, από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και αντίστροφα», σημειώνει στα Μακεδονικά Νέα ο υποδιευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης.

