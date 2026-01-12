Στο Μουσείο Πικάσο ολοκληρώνεται η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Με επίδειξη του γαλλικού οίκου Jacquemus, στο Μουσείο Πικάσο, στις 25 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Στο ίδιο κτίριο, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας, Simone Porte Jacquemus, είχε διοργανώσει το 2017 την επίδειξη της συλλογής του «La Bomba» μετατρέποντας την ιστορική έπαυλη σε κινηματογραφικό σκηνικό.

Η επιλογή του Μουσείου Πικάσο – το οποίο στεγάζεται στο Hôtel Salé, ένα διατηρητέο και ιστορικό μνημείο στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού – αποτελεί το τελευταίο βήμα στην πολυετή πολιτική του Jacquemus για την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με πολιτιστικά ιδρύματα. Προηγούμενες εκθέσεις και εκδηλώσεις του οίκου έχουν φιλοξενηθεί στο Κάστρο των Βερσαλλιών, στο Ίδρυμα Maeght και στο Casa Malaparte στο Κάπρι.

Σχεδιασμένο σε μείγμα κλασικισμού και μπαρόκ, το κτίριο είναι αντανάκλαση του στυλ που εισήγαγε ο Καρδινάλιος Μαζαρέν στη Γαλλία. Η επιβλητική σκάλα του κτιρίου, που υπήρξε από πρεσβεία μέχρι οικοτροφείο δημιουργούν ένα σκηνικό σχεδόν θεατρικό.

Η απόφαση για την εγκατάσταση έργων του Πικάσο στο Hôtel Salé λήφθηκε το 1974, μόλις έναν χρόνο μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Το κτίριο ανήκε στη δημοτική αρχή του Παρισιού και είχε κηρυχθεί Ιστορικό Μνημείο στις 29 Οκτωβρίου 1968.

Η επίδειξη Μόδας στο Μουσείο Πικάσο

Η επίδειξη έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου, την τελευταία ημέρα της επίσημης Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι και μόλις ένα βράδυ πριν από την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής. Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο ready-to-wear και την couture αισθητική, δύο πεδία τα οποία ο Jacquemus εδώ και χρόνια επαναπροσδιορίζει με τον προσωπικό του τρόπο.

Ο Simon Porte Jacquemus συνεισέφερε στο βιβλίο Picasso-Méditerranée, μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Πικάσο στο Παρίσι, που εκδόθηκε το 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο σχεδιαστής συνεργάστηκε επίσης με το Μουσείο για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση που διοργανώθηκε στην αίθουσα του.