Χρυσές Σφαίρες: Μεγάλοι νικητές οι ταινίες «Άμνετ» και «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Η μαύρη κωμωδία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) και η δραματική ταινία «Άμνετ» (Ηamnet), μια ιστορία για τον θρήνο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ για τον θάνατο του γιου του, απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν τον προάγγελο των Όσκαρ.

Ειδικότερα, κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» απέσπασε τα βραβεία καλύτερης κωμωδίας, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, β' γυναικείου ρόλου για την Τιάνα Τέιλορ.

One Battle After Another is the #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical or Comedy! 🎥 Bravo! pic.twitter.com/JkPZef5CyN — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Η ταινία «Άμνετ» της Κλόι Ζάο απέσπασε το βραβείο της καλύτερης δραματικής και η πρωταγωνίστριά της, Τζέσι Μπάκλεϊ, το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματικό ρόλο υποδυόμενη τη σύζυγο του Σαίξπηρ, Άγκνες Χάθαγουεϊ.

An incredible win for Hamnet! 👏 Congrats on winning Best Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/GhnGAansI6 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

«Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία να συμμετέχω σε αυτό το έργο, που αφηγείται την ιστορία του πιο διάσημου Βρετανού που έζησε ποτέ», είπε η Ιρλανδή Μπάκλεϊ για την ταινία «Άμνετ» η οποία έκανε πανελλήνια πρώτη στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2025).

Jessie Buckley... the star that you are 💫 Congrats on your #GoldenGlobes win for Best Female Actor – Motion Picture – Drama! pic.twitter.com/FpmHYSdrMm — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Όπως είχαμε αναφέρει, τότε, στο σημείωμά μας «Η ιστορία πίσω από τον ''Άμλετ''», η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα (2020) της Μάγκι Ο’ Φάρελ, και καταγράφει τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τη ματιά της συζύγου του, Άγκνες, καθώς και πώς ο θάνατος του 11χρονου γιου τους, Άμνετ, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ώστε ο Σαίξπηρ να γράψει ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δίνοντας στον ήρωά του μία παραλλαγή του ονόματος του γιου του, κρατώντας τον έτσι, ζωντανό στη μνήμη του.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα βραβεία, ο Τιμοθέ Σαλαμέ θριάμβευσε σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μουσική ταινία ή κωμωδία για τον ρόλο του ως επαγγελματίας παίκτης πινγκ-πονγκ στην ταινία «Marty Supreme».

Στην ίδια κατηγορία –του καλύτερου ηθοποιού– συμμετείχαν, επίσης, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η μια μάχη μετά την άλλη», Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο ηθοποιός της ταινίας «Jay Kelly», Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα. «Αυτή η κατηγορία είναι γεμάτη. Σας θαυμάζω όλους», είπε ο Σαλαμέ στους συναδέλφους του που ήταν υποψήφιοι.

Ladies & Gentleman... your Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy winner is Timothée Chalamet for Marty Supreme! 🌟 #GoldenGlobes pic.twitter.com/YeJHBM7o4t — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Η βραζιλιάνικη ταινία «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent) ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία σε μη αγγλική γλώσσα, και ο πρωταγωνιστής της, Βάγκνερ Μόουρα, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία.

Cheers to The Secret Agent for winning Best Non-English Language Motion Picture 💫 #GoldenGlobes pic.twitter.com/CYAlW9Guq6 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Ο Στέλαν Σκάρσγκορντ κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο νορβηγικό οικογενειακό δράμα «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value). «Δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό, γιατί, φυσικά, νόμιζα ότι ήμουν πολύ μεγάλος», είπε ο 74χρονος παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

And the #GoldenGlobes award for Best Supporting Male Actor – Motion Picture goes to... 🥁 Stellan Skarsgård for Sentimental Value! Congrats! pic.twitter.com/K8FH9JSAut — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η σειρά «The Pitt», που διαδραματίζεται σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, ανακηρύχθηκε καλύτερη δραματική σειρά, ενώ η σειρά «The Studio» ανακηρύχθηκε καλύτερη κωμική σειρά.

Η Warner Bros Discovery ηγήθηκε όλων των εταιρειών μέσων ενημέρωσης με εννέα Χρυσές Σφαίρες. Όσο για τις διασημότητες, απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό την αναφορά σε πολιτικά θέματα. Ορισμένοι αστέρες του Χόλιγουντ είχαν στα μαύρα κοστούμια τους καρφίτσες με το σύνθημα «Be Good», προς τιμήν της Ρενέ Γκουντ, της γυναίκας που σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας μετανάστευσης την περασμένη εβδομάδα στο Μινεάπολη.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη

Κεντρική φωτ.: Η Τζέσι Μπάκλεϊ ποζάρει με το βραβείο καλύτερης ερμηνείας γυναίκας ηθοποιού σε δραματική ταινία κατά τη διάρκεια της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια (AP Photo/Chris Pizzello)