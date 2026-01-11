Ο εκδημοκρατισμός των αισθητικών επεμβάσεων

Χείλη ανασηκωμένα, φουσκωμένα, είτε υπερβολικά, είτε τόσο-όσο. Μέτωπα χωρίς ρυτίδες και μάγουλα βερίκοκο με «μήλα» τσίτα. Όπου κι αν κοιτάξεις τα πειραγμένα χείλη, που είναι περισσότερο εμφανή, είναι περισσότερα από τα φυσικά και ανέγγιχτα. Πριν από κάμποσα χρόνια το μπότοξ και τα φίλερς αφορούσαν κυρίως όλους όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, ήταν κάτι σαν σύμβολο στάτους και αφορούσαν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έφεραν τα πάνω κάτω, αυξήθηκε η προσφορά και η ζήτηση, με το κόστος να μην είναι απαγορευτικό για την πλειονότητα των γυναικών και οι αισθητικές, μη χειρουργικές, επεμβάσεις έγιναν προσβάσιμες σε όλες.

Το «πρόσωπο Μαρ -α- Λάγκο», που θεωρείται από κάποιους σύμβολο της Τραμπικής άποψης περί αισθητικής και ομορφιάς, δεν είναι κάτι καινούριο. Κυκλοφορεί εδώ και χρόνια και κυκλοφορεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Φίλερς, μπότοξ, extensions βλεφαρίδων, τρέσες στο μαλλί. Και είναι σχεδόν μαζικό. Η κοινωνική δικτύωση συνέβαλε σε αυτό επιβάλλοντας την ομογενοποίηση της εμφάνισης και νέα πρότυπα αισθητικής, καλά ή κακά, αυτό είναι άλλη κουβέντα.

Οι Καρντάσιανς, με πρώτη και καλύτερη την Κιμ, που παραδέχθηκε προ δεκαπενταετίας ότι κάνει μπότοξ και λίγο αργότερα πόσταρε το «αναίμακτο λίφτινγκ» με PRP, έφεραν την «επανάσταση». Εκδημοκράτισαν τα φίλερς και το μπότοξ καθώς τα άπλωσαν σε ένα τεράστιο κομμάτι γυναικών και ουσιαστικά παρουσίασαν και όλα τα είδη των αισθητικών επεμβάσεων, τι κυκλοφορεί στην αγορά. Τα παγκόσμια στατιστικά της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) μιλούν από μόνα τους. Το 2023 διεξήχθησαν 35 εκατομμύρια αισθητικές/κοσμητικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται χειρουργικές και μη χειρουργικές. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 40% σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 2019. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μη χειρουργικές επεμβάσεις, όπως ενέσεις μπότοξ και φίλερς, ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια, ενώ οι χειρουργικές ήταν περισσότερες από 16 εκατομμύρια.

Κι όσο περισσότεροι άνθρωποι αφήνονται στα χέρια των πλαστικών χειρουργών ή των δερματολόγων τόσο περισσότερο μιλούν ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις, οι οποίες παύουν να είναι ταμπού. Ήταν ταμπού, όλοι τις έβλεπαν κανείς δεν μιλούσε για αυτές και κανείς δεν παραδεχόταν ότι έχει κάνει μπότοξ ακόμα κι αν η ανάταση του τόξου των φρυδιών το ομολογούσε. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι γεμάτα από φωτογραφίες που δείχνουν γυναίκες να καταγράφουν τη «διαδρομή», το κάθε στάδιο μιας αισθητικής επέμβασης ακόμα και χειρουργικής. Το Ινσταγκραμ είναι γεμάτο από φωτογραφίες, αρκετές τρομάζουν για τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τον πόνο που υφίστανται πολλοί άνθρωποι , ακόμα και εξαιρετικά νέοι, αναζητώντας την ομορφιά ή την «ανακούφιση» της διόρθωσης. Και είναι τέτοια η πίεση που ένα πρόσωπο που γερνάει είναι το νέο πανκ ροκ. Μια πράξη «αντίστασης» που συνοδεύεται πλέον από την τάση της επιστροφής στο «φυσικό», ό,τι κάνεις να είναι αόρατο. Αλλά όσο πιο φυσικό το αποτέλεσμα, τόσο πιο ακριβό. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Το είχε πει η Ντόλι Πάρτον αυτοσαρκαζόμενη. «Χρειάζονται πολλά χρήματα για να δείχνεις τόσο φτηνή».

Οι αισθητικές επεμβάσεις δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες. Πολλοί άνδρες κάνουν μπότοξ καθώς συνδέουν την επαγγελματική επιτυχία με την εμφάνιση, που όπως δείχνει η ζωή δεν συνδέονται. Αλλά η πίεση που δέχονται σε μια εποχή που αποθεώνει τη μη γήρανση είναι μεγάλη. Οι άνδρες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με την εμφύτευση μαλλιών. Και ποιος δεν έχει δει σε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη άνδρες με μπανταρισμένα κεφάλια να κυκλοφορούν στους δρόμους, καθώς εκεί το κόστος τέτοιων επεμβάσεων θεωρείται ή είναι πιο χαμηλό. Σαφώς υπάρχει η τάση αποδοχής της φαλάκρας και είναι χίλιες φορές προτιμότερο ένα κοντοκουρεμένο κεφάλι ή ξυρισμένο παρά ένα μαλλί παρωδία. Η γοητεία του «Die Hard» Μπρους Γουίλις ή του Κόρι Στολ της πρώτης σεζόν του «House of Cards» δεν έχει κανένα ερωτηματικό.

Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα στιγμή στις απαρχές των κοινωνικών δικτύων, όπου η ιδέα του εκδημοκρατισμού της ομορφιάς θεωρούνταν με κάποιο τρόπο ριζοσπαστική- ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία ώστε να μπορούν να «ανακατασκευάσουν» το σώμα τους όπως θέλουν. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι αισθητικές τροποποιήσεις, οι αλλαγές στην εμφάνιση να θεωρούνται καταναλωτικό δικαίωμα.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο The Cut που αναφερόταν στα «deep-plane» λίφτινγκ προσώπου, τα οποία στην υψηλή τους κατηγορία κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Όταν οι «μάζες» μπορούν να κάνουν φίλερς, τότε αυτό θεωρείται πλέον déclassé. Χωρίς φινέτσα και δεν το θέλουμε πια. Χρειάζεσαι το επόμενο πράγμα, που είναι φυσικά κοστοβόρο, πιο επεμβατικό, αλλιώς απλώς δεν ανταποκρίνεσαι στα νέα στάνταρ. Τώρα το νέο τοπ της αισθητικής είναι λιγότερο «φουσκωμένο» και πιο διακριτικό, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί και είναι φυσικά πιο ακριβό.

Με τίτλο «Το για πάντα 35 ετών πρόσωπο» το άρθρο αναφέρει πως στο παρελθόν, οι αλλαγές στην εμφάνιση διασημοτήτων προκαλούσαν κυρίως αδιάκριτα βλέμματα ή λύπηση: «Τι έκανε στο πρόσωπό της;». Τώρα η ερώτηση γίνεται με θαυμασμό. Αρθρογράφοι ομορφιάς έχουν ήδη κηρύξει την «αδιόρατη εποχή» των αισθητικών επεμβάσεων. Η Λίντσεϊ Λόχαν εμφανίστηκε πρόσφατα με μια πιο λεπτή και «σμιλεμένη» όψη, όπως είχε χρόνια να δείξει. Η ίδια αρνήθηκε το λίφτινγκ και απέδωσε την αλλαγή σε χυμό καρότο, τζίντζερ, λεμόνι, μήλο και ελαιόλαδο.

Ο Μπραντ Πιτ, η Αν Χαθαγουεϊ και η Κριστίνα Αγκιλέρα δείχνουν πιο «σφιχτοί», πιο φρέσκοι αλλά χωρίς την όψη του τραβηγμένου ή του ενέσιμου. Τον Μάιο, η Κρις Τζένερ εθεάθη στο Παρίσι στα 69 της να δείχνει σχεδόν ανησυχητικά ανανεωμένη - ίσως και νεότερη από την κόρη της, Κιμ. Το πρόσωπό της έμοιαζε τόσο πειστικά «αποκατεστημένο» ώστε δημοσιογράφοι, TikTokers και πλαστικοί χειρουργοί στο Instagram άρχισαν μανιωδώς να προσπαθούν να ανακαλύψουν ποια ακριβώς διαδικασία είχε κάνει και από ποιον.

Όπως πριν από λίγα χρόνια με τις εικασίες γύρω από το Όζεμπικ, έτσι και τώρα μια «μανία για τα λίφτινγκ προσώπου» κατέλαβε το κοινό. Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ κατέληξαν ότι η Τζένερ πρέπει να είχε κάνει «deep plane», μια νεότερη μέθοδο λίφτινγκ που γνωρίζει τελευταία μεγάλη άνθηση. Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, εκπρόσωπος της Τζένερ επιβεβαίωσε ότι είχε κάνει λίφτινγκ προσώπου σε γιατρό της Νέας Υόρκης, γνωστό για μια παλαιότερη τεχνική που ονομάζεται SMAS. Και το άρθρο «ακολουθεί» τα βήματα μιας 44χρονης που μπήκε στην διαδικασία να κάνει αυτό το ακριβό λίφτινγκ μιας εκεί που ζει «όλοι δείχνουν 35 ετών» και όταν μεγαλώσουν κι άλλο, άντε με το ζόρι, δείχνουν πενήντα, κι ας είναι εβδομήντα κτλ.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και πρέπει να το επιδιώξει αν φλέγεται. Η επιθυμία για ομορφιά συχνά παρουσιάζεται ως προσωπική ελευθερία, όμως δεν παύει να διαμορφώνεται μέσα σε συστήματα προτύπων, οικονομικών δυνατοτήτων και προσδοκιών. Η ομογενοποίηση των προσώπων, από το «για πάντα 35 πρόσωπο» έως το «πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο», οδηγεί σε μια παράδοξη συλλογική συμφωνία: η μοναδικότητα να επιτευχθεί μέσω της ομοιομορφίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιθυμίες μοιάζουν αδιαμφισβήτητες, αλλά συχνά είναι προϊόν μάλλον κοινωνικής πίεσης παρά ατομικής βούλησης. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε τις αισθητικές επεμβάσεις- αλλά να κατανοήσουμε τι αποκαλύπτουν για το πώς ορίζουμε την αξία, την αποδοχή και την ευτυχία.

Και ίσως το πιο ριζοσπαστικό αισθητικό πρόταγμα σήμερα να είναι όχι το «για πάντα 35», αλλά το «για πάντα ο εαυτός μας» - με όλες τις ανομοιομορφίες, τα σημάδια και την ιστορία που κουβαλάμε εμείς και το πρόσωπο μας. Έστω λίγο λειασμένο…Το να μεγαλώνεις με φροντίδα είναι κι αυτό δικαίωμα.