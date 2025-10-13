Diane Keaton: Πώς το ανδρικό στυλ έγινε mainstream στη γυναικεία μόδα

Τα φορέματα δεν της άρεσαν ιδιαίτερα, όποτε τα φορούσε ήταν μακριά και συνήθως τα συνδύαζε με ζώνη. Σε αντίθεση με τα κοστούμια τα οποία τα λάτρευε, την κάλυπταν και την έκαναν να νιώθει άνετα. Πουκάμισα και γραβάτες, κομψά γιλέκα, φαρδιά παντελόνια και καπέλα με φαρδύ γείσο – μία ιδιόμορφη εκδοχή ανδρικών ρούχων που ήταν ταυτόχρονα κομψή και αστεία, μία γκαρνταρόμπα που την αντιπροσώπευε απόλυτα και φωτιζόταν από το ειλικρινές της χαμόγελο και την κινησιολογία της.

Τα παραπάνω αφορούν στο χαρακτηριστικό στυλ της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, Diane Keaton, μίας ανατρεπτικής προσωπικότητας η οποία, στην πιο τυποποιημένη εποχή του Χόλιγουντ, απέφυγε τη σφραγίδα του συστήματος και επέλεξε να ζήσει τη ζωή της με τον δικό της τρόπο. Όπερ και εγένετο έως τα 79 της χρόνια, οπότε και «έφυγε» προχθές, Σάββατο (11/10), από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της περίπου μισό αιώνα καριέρας και την επινόηση ενός στυλ το οποίο συνέβαλε ώστε να γίνει το ανδρικό στυλ mainstream στη γυναικεία μόδα.

Diane Keaton, who won an Academy Award for best actress for her portrayal of the titular quirky character in Annie Hall and portrayed Kay Adams in the three Godfather films, has died. She was 79. pic.twitter.com/8pDu328JKB — The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2025

Συμπύκνωνε μια ομορφιά παγκόσμιας κλάσης που δεν βασιζόταν στην εμφάνισή της· αρκούσε ένα χαμόγελο για να «σπάσει» όλους τους κανόνες της ενδυμασίας των διασημοτήτων, με την ίδια αφοπλιστική γλυκύτητα που υποδυόταν χαρακτήρες στην οθόνη.

«Κοιτάζω πίσω στο ''Annie Hall'' και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή την ταινία χωρίς να μιλήσω για τη μόδα. Ήταν τα πάντα για μένα. Μου άρεσε πολύ να μπορώ να ντύνομαι όπως ήθελα. Oι μούσες μου ήταν οι γυναίκες της Νέας Υόρκης που περπατούσαν στους δρόμους της γειτονιάς του Σόχο με φαρδιά παντελόνια και σακάκι. Φορούσα πολλά ρούχα το ένα πάνω στο άλλο», είχε πει για τον ρόλο της στην αισθηματική εκείνη κομεντί (σ.σ. «Annie Hall/ Νευρικός εραστής», 1977) του Woody Allen.

Για την ερμηνεία της στον ρόλο της εγκάρδιας και ταλαντούχας Annie Hall, απέσπασε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ καθώς και βραβείο BAFTA για την καλύτερη ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μεγάλο μέρος της γκαρνταρόμπας της στον ρόλο της εκείνο, ήταν η δική της γαρνταρόμπα. Όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian, η Keaton συνδύασε τα ρούχα που ήδη είχε με κομμάτια που είχε αγοράσει από καταστήματα με ρούχα second hand. Και όταν το ενδυματολογικό τμήμα της ταινίας προσπάθησε να την κατευθύνει προς κάτι διαφορετικό, ο Woody Allen παρενέβη, λέγοντάς τους ότι «είναι ιδιοφυΐα. Αφήστε την να φοράει ό,τι θέλει».

Diane Keaton in her Oscar-winning performance as Annie Hall will forever be timeless. pic.twitter.com/fybIGTuUma — The Academy (@TheAcademy) January 5, 2022

Η ίδια, στο βιβλίο της «Fashion First» καταθέτει – μεταξύ άλλων – τις σκέψεις της για τις ενδυματολογικές της επιλογές, όπως ότι «ένα μεγάλο παλτό με ζώνη είναι η δική μου εκδοχή ενός φορέματος για χορό. Ένα παλτό είναι η τελειότητα. Είναι σαν ένα κελάρι. Είμαι κρυμμένη. Μπορώ να χαλαρώσω με ένα παλτό, κάτι που είναι ευλογία για ένα άτομο σαν εμένα που τείνει να είναι αγχωμένο και ανήσυχο τις περισσότερες φορές. Ένα παλτό μου δίνει την ευκαιρία να αποφασίσω μόνη μου πώς θα φαίνεται η μέση μου. Την κλειδώνω με μια ωραία μεγάλη ζώνη».

Τα καπέλα; «Άρχισα να τα φοράω μόλις συνειδητοποίησα ότι μισούσα τα μαλλιά μου. Ένα καπέλο μου επιτρέπει να κρύβω το χειρότερο μέρος του κεφαλιού μου. Ξέρετε, εκείνη την περίεργη περιοχή από τα φρύδια μέχρι την γραμμή των μαλλιών. Ένα καπέλο είναι η τελική πινελιά σε ένα υπέροχο ντύσιμο».

Η Diane Keaton στην πρεμιέρα της ταινίας «Mack & Rita» την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, στο NeueHouse Hollywood στο Λος Άντζελες. Φωτ.: Willy Sanjuan/Invision/AP

Πότε «έχτισε» το στυλ της; Ξεκίνησε να το ανακαλύπτει στη δεκαετία του ’70 και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Κατά την ίδια: «Το 1990, άρχισα να φοράω πολύ περισσότερα κοστούμια και επίσης ανακάλυψα μια εμμονή με τα σταυρωτά κολιέ, που συνήθως φορούσα το ένα πάνω στο άλλο, σαν μια πολύ αφοσιωμένη καλόγρια. Πρόσθεσα επίσης μερικά παπιγιόν και μαντήλια τσέπης.

»Η δεκαετία του 2000 ήταν μια συσσώρευση όλων των πραγμάτων που έμαθα για τη μόδα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Ενσωμάτωσα μια ή δύο γραβάτες από τη δεκαετία του '70, μερικά πουά από τη δεκαετία του '80, τα σταυρωτά κολιέ μου από τη δεκαετία του '90 και απολύτως τίποτα από τη δεκαετία του '60, εκτός από τα μαύρα μου ζιβάγκο. Μετρίασα τα χρώματα του παρελθόντος και άφησα τον εαυτό μου να ακολουθήσει το ένστικτό μου και την αγάπη μου για το μαύρο και το λευκό».

Η Diane Keaton παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Book Club: The Next Chapter» στο AMC Lincoln Square τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, στη Νέα Υόρκη. Φωτ.: Evan Agostini/Invision/AP

Ανακαλούμε ορισμένες από τις πιο εκκεντρικές επιλογές της: καρό πουκάμισα στο κόκκινο χαλί, λευκές κάλτσες με βραδινά σανδάλια, ένα φράκο με λευκό γαρύφαλλο και μαύρα δερμάτινα γάντια στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2004.

Η Diane Keaton φτάνει στην 76η ετήσια τελετή απονομής των Όσκαρ, την Κυριακή 29 Φεβρουαρίου 2004, στο Λος Άντζελες. Πηγή: AP Photo/Reed Saxon





Υπενθυμίζουμε ότι έγινε διάσημη στη δεκαετία του ’70 έπειτα από τον ρόλο της στην ταινία «Ο Νονός», τη συναντάμε, επίσης, στις ταινίες «The Family Stone», «Because I Said So», «And So It Goes», καθώς και σε πολλές άλλες ταινίες του Woody Allen, όπως «Play It Again, Sam», «Sleeper», «Love and Death» και «Manhattan». Βρέθηκε επίσης στην καρέκλα του σκηνοθέτη, βάζοντας την υπογραφή της στις ταινίες «Heaven» (1987), «Unstrung Heroes» (1995) και «Hanging Up» το 2000.

Rest in peace, Diane Keaton. pic.twitter.com/qBuvoJ6I98 — Films to Films (@filmstofilms_) October 12, 2025

Κεντρική φωτ.: Η Diane Keaton φτάνει στην 45η τελετή απονομής του βραβείου AFI Life Achievement Award προς τιμήν της, στις 8 Ιουνίου 2017, στο Λος Άντζελες. Πηγή φωτ.: Chris Pizzello/Invision/AP