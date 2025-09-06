Armani: Το στυλ στο επιχειρείν

Mπορούν η μόδα και το design να θεωρηθούν τέχνη; Η απάντηση είναι καταφατική, το απέδειξε περίτρανα ο προσφάτως αποθανών Giorgio Armani, ο πρώτος σχεδιαστής μόδας μετά την Coco Chanel που έφερε αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε. Ειδεμή με την επανεφεύρεση του κοστουμιού, «μαλακώνοντας» την ανδρική ένδυση και «σκληραίνοντας» τη γυναικεία: αφαιρώντας την αυστηρή και συντηρητική γραμμή όσον αφορά στους άνδρες ώστε να δείχνουν πιο εκλεπτυσμένοι και λανσάροντας το κοστούμι στις γυναίκες, με σχέδια τέτοια ώστε να αισθάνονται ισχυρές στον χώρο εργασίας, διατηρώντας την κομψότητά τους.

«Συνειδητοποίησα ότι χρειάζονταν έναν τρόπο ντυσίματος που να είναι ισοδύναμος με αυτόν των ανδρών. Κάτι που θα τους έδινε αξιοπρέπεια στην επαγγελματική τους ζωή», είχε διευκρινίσει ο Armani. Πράγματι, με τα κομψά ραμμένα κοστούμια του, τα οποία δεν απεκδύονταν της θηλυκότητας, οι γυναίκες είχαν μια εναλλακτική λύση στα άκαμπτα και συντηρητικά φορέματα που φορούσαν οι μητέρες τους στη δουλειά.

Ο σχεδιαστής Giorgio Armani μετά την επίδειξη μόδας για την ανδρική κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024, που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023. (AP Photo/Luca Bruno)

Γεννημένος (1934) στην Πιατσέντσα της βόρειας Ιταλίας σε μια προπολεμική εποχή και με τον άνετο μεσοαστικό τρόπο ζωής της οικογένειάς του να έχει καταστραφεί λόγω του πολέμου, ο Armani έμαθε ότι «δεν είναι όλα λαμπερά». Περιπλανιόταν από νέος και παρατηρούσε. Έμαθε ποια υφάσματα άρεσαν στους πελάτες και πήγαινε στα εργοστάσια για να τα αγοράσει. Έγινε ειδικός στον τρόπο κατασκευής των υφασμάτων και χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για να τελειοποιήσει την ραπτική.

Ήξερε ότι η μεσαία τάξη της δεκαετίας του 1960 δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την υψηλή ραπτική, αλλά λαχταρούσε ένα κομψό, ξεχωριστό στυλ. Γι’ αυτό, με την εμπειρία του στα υφάσματα, έδωσε την απάντηση. Τα εκλεκτά υφάσματά του έκαναν δυνατή τη δημιουργία μιας σειράς ανδρικών ενδυμάτων με ακριβείς γραμμές που μπορούσαν να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα. Σταδιακά, το χαρακτηριστικό ιταλικό στυλ του άρχισε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ντύνονταν οι μοντέρνοι.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Του αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός του «πρώτου μεταμοντέρνου σχεδιαστή». Ο ίδιος, για τη δουλειά του, είχε δηλώσει ότι «ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος. Στην πραγματικότητα, ως κάποιος που είναι πάντα δυσαρεστημένος και εμμονικός στην αναζήτηση της τελειότητας, δεν τα παρατάω ποτέ μέχρι να επιτύχω τα αποτελέσματα που θέλω». Μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας του; «Το ότι δεν μπόρεσα να εμποδίσω τον θάνατο του συνεργάτη μου» (ενν. Sergio Galeotti)», είχε υπογραμμίσει το 2001 σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του.

Με τον Galeotti είχαν ιδρύσει το 1976 τον οίκο μόδας Armani, ο Sergio είχε αναλάβει το επιχειρηματικό κομμάτι, πουλώντας, μάλιστα, το Volkswagen του για να συγκεντρώσει το αρχικό κεφάλαιο. Με σταθερά βήματα και σκληρή δουλειά, ο Armani προχώρησε στην επέκταση της μάρκας του: λάνσαρε τις σειρές «Armani Jeans» και «Emporio Armani», ενώ μια συμφωνία με την L'Oreal πρόσθεσε τα αρώματα στην επιχείρηση. Απτόητος, συνέχισε με την εισαγωγή γυαλιών, αθλητικών ενδυμάτων, καλλυντικών και αξεσουάρ, κι έτσι λάνσαρε έναν ολόκληρο τρόπο ζωής στον οποίο μπορούσαν να προσβλέπουν οι λάτρεις της μόδας. Το περιοδικό GQ το περιέγραψε ως «total look».

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Το όνομά του «επεκτάθηκε», επίσης, στον σχεδιασμό ξενοδοχείων, όπως του εσωτερικού χώρου του Burj Khalifa στο Ντουμπάι το 2010. Ως ένθερμος οπαδός των σπορ, σχεδίασε επίσης τις στολές της Chelsea και της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ το 2012 σχεδίασε τις στολές της ιταλικής Ολυμπιακής ομάδας.

Μία πισίνα για την πειθαρχία

Ως «διαβόητα πειθαρχημένο» τον είχε περιγράψει το περιοδικό «New York» – χαρακτηρισμός που θα μπορούσε επίσης να του προσαχθεί, αν αναλογιστούμε τις διαστάσεις της πισίνας στην οποία βουτούσε κάθε πρωί. Με 50 μ. μήκος και ένα μέτρο πλάτος περιείχε το απαιτούμενο νερό για να μπορεί να κάνει βουτιές. Για ορισμένους, ο σχεδιασμός αυτής της πισίνας συνόψιζε την αποφασιστική προσέγγιση του σχεδιαστή στη ζωή και τις επιχειρήσεις. Ήταν μινιμαλιστική, ακριβής και σχεδιασμένη για έναν σκοπό.

Οι άνθρωποι, οι πελάτες, είχαν σημασία – και ένας καλός σχεδιαστής, όπως ο Giorgio Armani, φρόντιζε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Ένα έργο στο οποίο αφιερώθηκε για περισσότερα από 65 χρόνια, κι ένα έργο το οποίο θα τον συνοδεύει παρά την εκδημία του – ο τρόπος ζωής που λάνσαρε κάτω από την «ετικέτα» Giorgio Armani.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock