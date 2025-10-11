Πέθανε στα 79 της χρόνια η Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία του θανάτου της.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Νταϊάν Κίτον επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι πέθανε στην Καλιφόρνια και ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

Diane Keaton, Famed for Roles in 'Father of the Bride,' 'First Wives Club' and More, Dies at 79 (Exclusive) https://t.co/lxnEsYNrJT — People (@people) October 11, 2025

Η Κίτον έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Annie Hall του 1977.

Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως The First Wives Club, πολλαπλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς και τη σειρά ταινιών Book Club.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 με το όνομα Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Παρότι υπήρξε σύντροφος του Γούντι Άλεν, του Αλ Πατσίνο και του Γουόρεν Μπίτι, δεν παντρεύτηκε ποτέ. «Είμαι η μόνη της γενιάς μου που έμεινε πάντα μόνη, και χαίρομαι γι’ αυτό», είχε πει. Υιοθέτησε δύο παιδιά, τη Ντέξτερ το 1996 και τον Ντιουκ το 2001.

«Χωρίς την υποκριτική, θα ήμουν παράταιρη», είχε δηλώσει το 2019.

Η Νταϊάν Κίτον αφήνει πίσω της δύο παιδιά.