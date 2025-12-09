Υψηλοί τόνοι επικράτησαν στη Βουλή την Τρίτη μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και του βουλευτή της Νέας Αριστέρας, Δημήτρη Τζανακόπουλου, με αφορμή τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας τη Δευτέρα στην Κρήτη.

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε πως αμφιβάλλει εάν «είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου», με τον κ. Τζανακόπουλο να αντιδρά έντονα λέγοντάς του «κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε», και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να ανταπαντά: «Δεν μας παρατάς! Δημαγωγέ!».

Στην ένταση «μπήκε» και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από τη ΝεΑρ.

Αναλυτικά, ο διάλογος:

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πώς θα κάνουν γιορτές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κύριε Καιρίδη; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Μήπως κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα τζόκερ;

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν ξέρω αν οι ακρότητες που εκτοξεύσατε είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κ. Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης», ήταν εκεί ο αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης…

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το μόνο που ξέρεις είναι να τρολάρεις και να κάνεις επιθέσεις!

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε.

Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε…

Δημήτρης Καιρίδης: Βρε δεν μας…..

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το, πείτε το!

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς… Δημαγωγέ!

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Τον παραδίδω στην χλεύη του ελληνικού λαού. Εάν δεν είναι αγρότες τι είναι; Προβοκάτορες; Τους έβαλε κάποια ξένη δύναμη; Αυτό είναι συνωμοσιολογία!