Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»;

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι προκαλεί σοβαρά ερωτήματα η στάση της αντιπολίτευσης που αρνείται την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για παραπομπή των Πόπη Σεμερτζίδου, Χρήστου Μαγειρία και Ανδρεά Στρατάκη («Χασάπη») στον Εισαγγελέα και στην Αρχή για το Ξέπλυμα, προκειμένου να ερευνηθούν ειδικά για τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν - οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα - από τυχερά παιχνίδια.

Μεγαλύτερο προβληματισμό, σημείωναν οι ίδιες πηγές, προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας «ευτελισμό της διαδικασίας», «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» και «συγκάλυψη».

«Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα αύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από την ΝΔ, αντιστρέφονται. Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους. Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη;

Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας; Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία “σκιά”» ανέφεραν πηγές της ΝΔ.

ΝΔ: Στέλνει στον εισαγγελέα και στην Αρχή Ξεπλύματος τη Σεμερτζίδου και τον «Χασάπη»

Ενώπιον της Δικαιοσύνης και της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητάει η ΝΔ να παραστούν οι μάρτυρες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν κερδίσει σημαντικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, την άμεση αποστολή στην Εισαγγελία των καταθέσεων της Πόπης Σεμερτζίδου (γνωστής ως «αγρότισσας με τη Ferrari»), του Ανδρέα Στρατάκη (επονομαζόμενου ως «Χασάπη»), καθώς και του Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου, που έχει προγραμματιστεί να καταθέσει την προσεχή Πέμπτη, ζήτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως ποσά σε τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, ζητήθηκε οι συγκεκριμένες καταθέσεις να διαβιβαστούν και στον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Επίσης, η ΝΔ αποδέχθηκε την συμπληρωματική πρόταση που κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. «Αν διαπιστωθεί ότι τα λαχεία αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα τότε όντως κάτι μπορεί να υπάρχει» είπε ο κ. Κόκκαλης.

Αποχή από την αντιπολίτευση

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι το κόμμα της δεν συμμετέχει σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής. «Απέχουμε από την κοροϊδία» ανέφερε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος μίλησε για ευτελισμό της διαδικασίας, ενώ για έγκλημα μίλησε η κα Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ).