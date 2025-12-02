Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πάει για δημοπράτηση η νέα γέφυρα Λουδία – Θα κατασκευαστεί κοντά στην παλιά μεταλλική του '50

Δημοπρατείται, τις επόμενες εβδομάδες, η νέα γέφυρα Λουδία, ένα σημαντικό έργο με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Χαλκηδόνος και Αλεξάνδρειας, οι οποίοι βρίσκονται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Με τη νέα γέφυρα, που προχωρά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από την υφιστάμενη γέφυρα, η οποία… μετρά στην πλάτη της αρκετές δεκαετίες και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr