Βουλή - Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον της Δικαιοσύνης και της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητάει η ΝΔ να παραστούν οι μάρτυρες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν κερδίσει σημαντικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, την άμεση αποστολή στην Εισαγγελία των καταθέσεων της Πόπης Σεμερτζίδου (γνωστής ως «αγρότισσας με τη Ferrari»), του Ανδρέα Στρατάκη (επονομαζόμενου ως «Χασάπη»), καθώς και του Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου, που έχει προγραμματιστεί να καταθέσει την προσεχή Πέμπτη, ζήτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως ποσά σε τυχερά παιχνίδια.

Παράλληλα, ζητήθηκε οι συγκεκριμένες καταθέσεις να διαβιβαστούν και στον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Επίσης, η ΝΔ αποδέχθηκε την συμπληρωματική πρόταση που κατέθεσε ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. «Αν διαπιστωθεί ότι τα λαχεία αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα τότε όντως κάτι μπορεί να υπάρχει» είπε ο κ. Κόκκαλης.

Αποχή από την αντιπολίτευση

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι το κόμμα της δεν συμμετέχει σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής . «Απέχουμε από την κοροϊδία» ανέφερε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος μίλησε για ευτελισμό της διαδικασίας, ενώ για έγκλημα μίλησε η κα Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ).