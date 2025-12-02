Το ενεργειακό άλμα της Ελλάδας: Η αρχή προς μία ιστορική μετάβαση

Το αποτύπωμα μίας κυβέρνησης σε ένα κράτος μπορεί να δοθεί με πολλές αποφάσεις, πολιτικές και στόχους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν οδηγεί την Ελλάδα απλώς να γυρίσει σελίδα, αλλά να ανοίξει, να αλλάξει καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Οι πρόσφατες συμφωνίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς δεν αποτελούν συμβατικές επενδυτικές κινήσεις. Αποτελούν μία ιστορική στιγμή για την ενεργειακή αναβάθμιση της πατρίδας μας. Ως ένας πρωταγωνιστικός πλέον παράγοντας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα δίνει το μήνυμα ότι συνεχίζει τη σημαίνουσα και αύξουσα πορεία της πρωταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

