Τι «φέρνει» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Θεσσαλονίκη και η αμερικανική «ματιά» σε Μακεδονία και Θράκη

Σε ρυθμούς Κίμπερλι Γκιλφόιλ κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αφιχθεί στις 4 Δεκεμβρίου και την πρώτη ημέρα θα έχει σειρά συναντήσεων με τον ΥΜΑΘ Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και Δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Την επομένη θα παρευρεθεί στην επετειακή εκδήλωση των 50 χρόνων του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ.

