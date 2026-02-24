Ο Καρανίκας ζητά τη διαγραφή της Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την κόντρα με τον Γεωργιάδη

Τη διαγραφή της Έλενας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αξίωσε την Τρίτη ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, στον απόηχο των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο κ. Καρανίκας υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα».

Μιλώντας την Τρίτη στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καρανίκας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση σε βάρος της Έλενας Ακρίτα τονίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διαγράψει χθες.

«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρίνιση για το αν αναφέρεται στην κυρία Ακρίτα, ο ίδιος απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».

«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος.