Άγρια κόντρα Καρανίκα-Πολάκη με σχόλια για «γονυπετείς» και «ξεφτιλισμένους»

Έντονη διαδυκτιακή αντιπαράθεση είχαν ο Νίκος Καρανίκας και ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή ανάρτηση του πρώτου σχετικά με τα επεισόδια κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη την περασμένη Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Ο Νίκος Καρανίκας υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα». Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Καρανίκα χαρακτηρίζοντάς τον «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη επειδή καταδίκασε τη βία και επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως «αριστερούς τραμπούκους». Παράλληλα, άφησε αιχμές για την επαγγελματική δραστηριότητα του Καρανίκα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ο Νίκος Καρανίκας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είναι αριστερός», ενώ τόνισε ότι ο Πολάκης είναι «λύπηση», ενώ τον χαρακτήρισε «πραξικοπηματία του ΣΥΡΙΖΑ» που στέκεται «γονυπετής στην Όλγα και τον Φάμελο για να μη χάσεις τη βουλευτική του ιδιότητα με τα προνόμια».