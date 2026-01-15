Επιμένει στις ύβρεις κατά Μητσοτάκη ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης: Θα κατέβω κανονικά στο Μαξίμου

Χωρίς καμία διάθεση μεταμέλειας εμφανίστηκε την Παρασκευή ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων, στον απόηχο των αντιδράσεων που ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του εις βάρος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως σε βίντεο με δηλώσεις που έκανε την Τρίτη και καλούμενος να σχολιάσει την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο ίδιος έκανε λόγο για «ματσούκια» (τα μικρόφωνα) που «θα χώσει στον κ... του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π...».

Όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», ο Ανεστίδης έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν.

Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ONE το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Ανεστίδης δεν ανακάλεσε τις δηλώσεις του και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον όσων καταφέρονται εις βάρος του για τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του.

«Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία.

Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε» υποστήριξε ο ίδιος.

Σε ερώτημα για τους χαρακτηρισμούς εις βάρος του πρωθυπουργού, ο κ. Ανεστίδης τόνισε πως δεν προτίθεται να πάρει τίποτα πίσω.

«Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω; Να κάτσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν» είπε, προσθέτοντας πως δεν έχει καταχραστεί ούτε «σπιθαμή γης» και ζήτησε να εξεταστεί άμεσα ο φάκελός του από τη Δικαιοσύνη.

«Να τεκμηριώσουν αν υπάρχει θέμα εναντίον μου και να πληρώσω» συμπλήρωσε.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της παρουσίας του στη συνάντηση αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από το μπλόκο στα Μάλγαρα έχει οριστεί εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι ελέγχεται για υπόθεση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να παραστεί, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική αντιμετώπιση. «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω» κατέληξε.