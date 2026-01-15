Ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Μητσοτάκη on camera

Με πρωτοφανή χυδαιότητα και κάνοντας απαράδεκτα υβριστικά σχόλια κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καταφέρθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την περασμένη Τρίτη και κληθείς να κάνει δηλώσεις για πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο ίδιος έκανε λόγο για «ματσούκια» (τα μικρόφωνα) που «θα χώσει στον κ... του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π...»

Όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», ο Ανεστίδης έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη επιδόθηκε στον συγκεκριμένο αγροτοσυνδικαλιστή εισαγγελική διάταξη που προβλέπει τη δέσμευση περιουσίας του.

Η επίδοση έγινε τις μεσημβρινές ώρες στο μπλόκο των Μαλγάρων, έπειτα από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με αγροτικές ενισχύσεις που του έχουν καταβληθεί.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο των στοιχείων που συνδέονται με τον ΑΦΜ του κ. Ανεστίδη, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώνονταν για επιδοτήσεις δεν είχε καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο, παρά το γεγονός ότι η περιοχή έχει ολοκληρωμένη κτηματογράφηση

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ελλείψεις ή ασυμφωνίες ως προς τον αριθμό ΑΤΑΚ, είτε λόγω μη δήλωσής του είτε λόγω μη αντιστοίχισης με τον δηλωθέντα ιδιοκτήτη. Κατόπιν αιτήματος της Οικονομικής Αστυνομίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπολογίστηκε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που αποδόθηκαν για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια κατά την περίοδο 2019-2024, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 122.000 ευρώ.