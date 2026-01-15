Εισαγγελική διάταξη για δέσμευση περιουσίας του αγροτοσυνδικαλιστή Κ. Ανεστίδη

Στην επίδοση εισαγγελικής διάταξης που προβλέπει τη δέσμευση περιουσίας του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η επίδοση έγινε τις μεσημβρινές ώρες στο μπλόκο των Μαλγάρων, έπειτα από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με αγροτικές ενισχύσεις που του έχουν καταβληθεί.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο των στοιχείων που συνδέονται με τον ΑΦΜ του κ. Ανεστίδη, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώνονταν για επιδοτήσεις δεν είχε καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο, παρά το γεγονός ότι η περιοχή έχει ολοκληρωμένη κτηματογράφηση

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ελλείψεις ή ασυμφωνίες ως προς τον αριθμό ΑΤΑΚ, είτε λόγω μη δήλωσής του είτε λόγω μη αντιστοίχισης με τον δηλωθέντα ιδιοκτήτη. Κατόπιν αιτήματος της Οικονομικής Αστυνομίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπολογίστηκε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που αποδόθηκαν για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια κατά την περίοδο 2019-2024, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 122.000 ευρώ.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τη συμμετοχή του κ. Ανεστίδη στην επερχόμενη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Πάντως, από το μπλόκο των Μαλγάρων εκτιμούν ότι η παρουσία του στη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.