Αδ. Γεωργιάδης: Τα μπλόκα είναι μεγάλη αηδία, φασισμός - Η ΝΔ είναι κόμμα των αγροτών

«Αηδία» και «φασισμό» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα αγροτικά μπλόκα, ενώ τόνισε πως η ΝΔ είναι «το κόμμα των αγροτών».

«Πόσο πιο σκληρό είναι αυτό που είχα πει από το να έχει πληρώσει ένας Έλληνας πολίτης φόρους για τους δρόμους και έχει μια επείγουσα δουλειά και στον δρόμο σταματάει και του ζητάνε χαρτί γιατρού για να περάσει. Δεν είναι φασισμός; Είναι δικαίωμα των πολιτών η παρανομία;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και αυτοί που υποπίπτουν στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες του νόμου», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο OPEN, o υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε, όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, πως αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση επιδεικνύει «δημοκρατικότητα» και «υπομονή».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, είπε πως «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», εξηγώντας πως αποδίδει τη συνεχιζόμενη αντίδραση στα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα σε «μειοψηφίες» μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων.