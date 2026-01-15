Αγρότες Βόρειας Ελλάδας: Ικανοποίηση από τη συνάντηση στο Μαξίμου -Ώρα για αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα

Ικανοποίηση -έστω και συγκρατημένη- εκφράζουν αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς έλαβαν τη δέσμευση ότι θα αποτελέσουν συνεργάτες της κυβέρνησης στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα.Η ικανοποίηση των εκπροσώπων των μπλόκων που πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και κάθισαν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητστάκη εδράζεται, σύμφωνα με τους ίδιους, στο γεγονός ότι έγιναν δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις που είχαν καταθέσει, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος. Κυρίως, όμως αισιοδοξούν, διότι -όπως είπε και ο πρωθυπουργός- έγινε μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

