Νέος εμπορικός παίκτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Το πολωνικό brand Mohito και το αναπτυξιακό σχέδιο του LPP

Νέος εμπορικός παίκτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Το πολωνικό brand Mohito και το αναπτυξιακό σχέδιο του LPP

Δήμητρα Τάγκα
15/01/2026 • 09:01
Επιχειρήσεις

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ο πολωνικός πολυεθνικός όμιλος μόδας LPP εγκαινιάζει την παρουσία του δεύτερου brand του στην ελληνική αγορά, φέρνοντας για πρώτη φορά φυσικό κατάστημα Mohito στη χώρα.Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην επιθετική στρατηγική επέκτασης του ομίλου στην Ελλάδα, μετά την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Sinsay, και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά αντιμετωπίζεται πλέον ως πεδίο στρατηγικής σημασίας για το χαρτοφυλάκιο του LPP.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr